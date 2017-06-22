البورصة تصعد بافتتاح تعاملات الخميس

افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.64% إلى 13461 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% ليصل إلى 638 نقطة حتى الساعة 11:00.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة “egx30” بنسية 0.29%، فى ختام تعاملات جلسة الأربعاء، ليغلق عند مستوى 13376 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70″، بنسبة 1.19% ليصل إلى 635 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة طفيفة 1.16% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة.

وسجلت السوق قيم تداولات على الأسهم بنحو 681,9 مليون جنيه، بعد أن تم التداول على أسهم 171 شركة مقيدة، ارتفع منها 65 سهما، وتراجعت أسعار 72 سهما، في حين لم يتغير أسعار 34.