البورصة تصعد بافتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.71% عند مستوى 14948 نقطة، بينما صعد نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.25% إلى 830 نقطة، حتى الساعة 11:00.واختتمت البورصة المصرية تعاملا



رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.71% عند مستوى 14948 نقطة، بينما صعد نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.25% إلى 830 نقطة، حتى الساعة 11:00.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، حيث صعد egx30 بنسبة طفيفة 0.36% عند مستوى 14843 نقطة، بينما صعد egx70 بنسبة 1.20% عند مستوى 827 نقطة.

كما صعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 1% عند 1955 نقطة، بينما صعد الخمسينى بنحو 0.46% إلى 2560 نقطة، وكذلك نظيره العشرينى بـ0.63% عند 14626 نقطة.