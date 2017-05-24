البورصة تصعد بافتتاح تعاملات الأربعاء

افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 0.64% عند مستوى 12874 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.79% عند 587 نقطة حتى أول ساعة.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنحو 3.8 مليار جنيه، مسجلا 658.8 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30″ بنسبة 1.14 ليغلق عند مستوي 12791.83 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر ” EGX50″ بنسبة 0.77% ليغلق 2001.68 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأوزان “EGX20” بنسبة 1.67% ليغلق عند 11761.57 نقطة.