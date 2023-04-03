Loading...

البورصة تصعد أكثر من 2% في التعاملات الصباحية والرئيسي يتخطى 17000 نقطة

Loading...

قفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 2.23% عند مستوى 17066 نقطة.

البورصة تصعد أكثر من 2% في التعاملات الصباحية والرئيسي يتخطى 17000 نقطة
جهاد سالم

جهاد سالم

10:53 ص, الأثنين, 3 أبريل 23

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، بقوة مستهل تعاملات اليوم الإثنين 3-4-2023، بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 2.23% عند مستوى 17066 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.92%، عند مستوى 2873 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.18% عند 4352 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 169 سهما، ارتفع منها 63 سهما، فيما تراجع سهمان، و استقر 104 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 10.68 مليون جنيه، و14.08 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 24.76 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

10:53 ص, الأثنين, 3 أبريل 23