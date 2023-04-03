البورصة تصعد أكثر من 2% في التعاملات الصباحية والرئيسي يتخطى 17000 نقطة

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، بقوة مستهل تعاملات اليوم الإثنين 3-4-2023، بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 2.23% عند مستوى 17066 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.92%، عند مستوى 2873 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.18% عند 4352 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 169 سهما، ارتفع منها 63 سهما، فيما تراجع سهمان، و استقر 104 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 10.68 مليون جنيه، و14.08 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 24.76 مليون جنيه.