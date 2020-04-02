البورصة تصدر جدولا بأرصدة 16 شركة من شهادات الإيداع الدولية

أفصحت البورصة المصرية، اليوم الخميس، فى بيان مجدول عن تفاصيل أرصدة 16 شركة مدرجة من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة (للاتصالات والإعلام سابقا)، وليسيكو مصر، لرصيدهما، وتبقى 59.9 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح الجدول وجود شركة أخرى مازالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان.

كما تضم شركات، الإسكندرية للزيوت المعدنية، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، ايديتا للصناعات الغذائية، باكين.

وبحسب الجدول، يتبقى لشركة بالم هيلز للتعمير 697.5 مليون سهم، مدينة نصر للإسكان 463.1 مليون سهم، الإسكندرية للزيوت المعدنية 306 مليون سهم.

كما يتبقى لجى بى أوتو 275.6 سهم، عامر جروب 236 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 181.5 مليون سهم ، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 168.6 مليون سهم.

ويتبقى لشركات: “حديد عز، نعيم القابضة، إيديتا، دومتى، السويس للأسمنت، باكين”، نحو 115.6 مليون سهم، 84.1 مليون سهم، 80.8 مليون سهم، 61.2 مليون سهم، 32.3 مليون سهم و3.5 مليون سهم على التوالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة.

البورصة تصعد فى ختام أسبوع متأرجح

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس – نهاية الأسبوع – على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين، وقيم تداولات على الأسهم بلغت 925 مليون جنيه.

وصعد EGX30 بنسبة 0.32% إلى 9455 نقطة، بينما صعود مؤشر EGX70 بنسبة 0.97 % إلى 995 نقطة ، فى حين صعد«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.63 % إلى 1024 نقطة.

كما صعدEGX50 بنسبة 0.91 % إلى 1341 نقطة، كما صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.85 % إلى 10983 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 925 مليون جنيهًا تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على أغلب الأسهم المتداولة ، إذ صعد 84 سهمًا من إجمالى 165 متداولة، بينما هبط 48 فقط، وبقى 33 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الأحد والإثنين على تأرجح مؤشراتها بين الصعود والهبوط، بينما أغلقت الثلاثاء على صعود طفيف، ثم ارتدت للهبوط بجلسة أمس الأربعاء.

وأظهرت البورصة أول إشارة للتعافى من تداعيات فيروس كورونا بجلسة اليوم الخميس قبل الماضى، بصعودها 5% بفضل تعاملات بنكي الأهلي ومصر، ثم استكملت الصعود بجلسة الأحد بنسبة 6%، والإثنين بنسبة 3%.

لكنها ما لبثت أن ارتدت إلى الهبوط بجلسة الثلاثاء الماضى؛ ليهبط المؤشر الرئيسى بنسبة 2.76%.

كما صعدت بنسبة ضعيفة أقل من 1% الأربعاء، وتواصل الأداء المتأرجح منذ بداية الأسبوع الحالى.