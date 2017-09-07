البورصة تشارك في الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي

مصطفى طلعت: تشارك البورصة المصرية في الاجتماع السنوي الـ 57 للاتحاد الدولي للبورصات "WFE " والذي تستضيف فعالياته بورصة تايلاند الذى انطلق أمس وعلى مدى ثلاثة أيام، بحضور أكثر من 300 وفد ومشاركة أعضاء الاتحاد (200 بورصة ) ومؤسسات المقاصة والتسوية المركزية. وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن مشارك

مصطفى طلعت:

تشارك البورصة المصرية في الاجتماع السنوي الـ 57 للاتحاد الدولي للبورصات “WFE ” والذي تستضيف فعالياته بورصة تايلاند الذى انطلق أمس وعلى مدى ثلاثة أيام، بحضور أكثر من 300 وفد ومشاركة أعضاء الاتحاد (200 بورصة ) ومؤسسات المقاصة والتسوية المركزية.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن مشاركة البورصة تأتي في إطار حرص إداراتها التنفيذية، على تعزيز التواصل مع رواد أسواق المال على الصعيد الدولي وكبار المسئولين في الجهات التنظيمية والرقابية الدولية، ولتدعيم الرؤية المصرية في عملية تطوير منظومة الأسواق المالية عالمياً .

وأكد أن فعاليات الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات “WFE ” قد ناقشت عددا من الموضوعات التي تؤثر على أسواق المال ومستقبلها علي رأسها التشريعات الصادرة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسماح للمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار التي تم تأسيسها داخل الاتحاد الأوروبي بالتداول خارج نطاقها الجغرافي، مشيرا إلي أن الاتحاد قد استعرض موقف الضوابط الجديدة والهدف منها، خاصة و أن هذا التشريع يستهدف المساواة بين الجهات الرقابية المختلفة، وذلك بإلزامها التقدم بطلب للاتحاد الأوروبي لدراسة مدى توافقها مع القواعد الموضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى ضرورة قيام اتحاد البورصات بدوره في التوضيح الكامل لأبعاد هذا التشريع إذ أن العروض المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لم توضح ما إذا كان هذا التشريع مرتبطا بالأوراق المالية المصدرة من غير دول الاتحاد الأوروبي والمقيدة بإحدى منصات التداول بالاتحاد الأوروبي، أم أن الأمر مرتبط بالأوراق المالية من خارج أسواق الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، مؤكدا أنه يجب توضيح ما إذا كان هذا التشريع منظما لتعاملات تلك المؤسسات على حساباتهم و أرصدتهم الخاصة أم لحساب عملائهم فقط .

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الاتحاد الدولي للبورصات سعى اللجان المعنية بالموضوع داخل الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى توضيح كل الأمور المتعلقة بالضوابط الجديدة، كاشفا عن التفاوض حاليا مع الاتحاد الأوروبي بشأن وضع نماذج نمطية لعملية التقدم بطلبات “المساواة” من قبل الأسواق من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

كما ناقشت فعاليات الاجتماع التقرير المشترك الذي صدر مؤخرا بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “UNCTAD ” تحت عنوان “دور أسواق المال في تعزيز التنمية الاقتصادية”، وأوضح ” فريد” أن المناقشات تطرقت أيضا إلى سبل وآليات تعبئة الموارد المتاحة من المحافظ المحلية والدولية لضمان استدامة النمو الاقتصادي والتنمية، وتطرق الاجتماع لجهود أسواق المال في تحسين القدرة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، عبر أسواق مخصصة لهذه الشريحة من المشروعات، فضلا عت سبل تحفيز الصناديق والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات المتعلقة باستدامة النمو.

كما تم إلقاء الضوء خلال الحلقات النقاشية التي تضمنها الاجتماع على أحدث المستجدات بالنسبة للأنظمة والبرامج التكنولوجية المستخدمة في أسواق المال المنظمة ودور التكنولوجيا في رفع كفاءة البورصات، وتوفير الحماية للازمة لجميع الأطراف العاملة.

تأسس الاتحاد الدولي للبورصات والذي يعد المظلة الدولية لأسواق المال ومؤسسات المقاصة والتسوية في العام 1961 ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، وتبلغ عدد الشركات المقيدة لدى البورصات الأعضاء نحو 45 ألف شركة برءوس أموال تقترب من 68 تريليون دولار.

يشار إلى أن الاتحاد مصدر موثق لإحصاءات التداول لاسيما التاريخي منها للبورصات الأعضاء، إذ تمتد قاعدة البيانات الخاصة به لفترة تاريخية طويلة تصل لنحو 40 عاما.