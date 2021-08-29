البورصة تسير نحو 11400 نقطة بدعم المكاسب السابقة

«الثلاثيني» عند أعلى إغلاق منذ 6 أشهر

يرى خبراء البورصة المصرية أن السوق تتجه نحو مستويات 11400 نقطة الأسبوع الحالي، مدعومة بالارتفاعات التى حققتها الفترة الماضية، لافتين فى الوقت نفسه إلى أن هذا الأداء الصعودى سيواجه بعض عمليات جنى الأرباح الجزئية، التى تعد رد فعل طبيعيًّا للمكاسب المحققة، إضافة إلى حالة من الحذر لدى المستثمرين تجاه آليات التداول الجديدة التى سيتم تطبيقها مطلع سبتمبر.

وأنهت البورصة أسبوعها الماضى على ارتفاعات جماعية للمؤشرات، سجل فيها «الثلاثينى» أعلى مستوى منذ إغلاقات فبراير الماضي، ومكاسب لرأس المال السوقي، وسط مشتريات عربية.

وأنهى مؤشر EGX30 تعاملاته الأسبوع الفائت مرتفعًا بنحو %3 عند 11125 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ إغلاقات فبراير الماضى.

كما أنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 تعاملات الأسبوع على ارتفاع %1.54 عند مستوى 2952 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا عند مستوى 3954 نقطة، بارتفاع %2.19.

وبلغت المكاسب السوقية 17.5 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقى بارتفاع %2.5عند مستوى 732.7 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 715.2 مليار جنيه بالإغلاق السابق.

واتجه العرب نحو الشراء بصافى 190.8 مليون جنيه، بينما اتجه المستثمرون الأجانب والمحليون للبيع بصافى 75.3 مليون، و115.5 مليون على الترتيب.

وأكد خبراء البورصة استمرار تصدر أسهم المضاربات الصغيرة للمشهد، بعدما احتل سهم زهراء المعادى صدارة قائمة الأسهم الأعلى تداولًا، بقيمة 1.1 مليار جنيه، تلاه المنصورة للدواجن بتداولات 590 مليونًا، ثم المجموعة المصرية العقارية بتداولات 575 مليونًا.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الثلاثينى لديه فرصة للوصول لمستويات 11300 نقطة الأسبوع الحالي، مع اتجاه سهم البنك التجارى الدولى صوب 46.50 جنيه، بدعم المكاسب السابقة المُحققة الأسابيع الماضية وحركة التداولات القوية.

وأكد «عبدالقادر» أن قطاع البتروكيماويات يشهد حاليًا أداءً صعوديًا، مدعومًا بارتفاعات أسعار الغاز التى تشهد قفزات قوية منذ بداية العام الحالي، مع طفرة أسعار السلع العالمية، وأسهم القطاع العقارى بشكل انتقائي.

ورجح «عبدالقادر» تحقيق أسهم قطاع البتروكيماويات أداءً صعوديًا الأسبوع الحالي، ليتجه سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» صوب 4.10 جنيه، مقارنة بـنحو 3.73 جنيه بإغلاقات الأسبوع الماضي، وسيدى كرير للبتروكيماويات نحو 12.30 جنيه، مقارنة بـحوالى 10.46 جنيه الأسبوع الماضي، ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» نحو 102 جنيه، مقارنة مع 82 جنيه الأسبوع الماضي.

وتوقع «عبدالقادر» أيضًا مستهدفات صعودية لحزمة أخرى من الأسهم، تشمل المجموعة المالية هيرميس نحو 12.80 جنيه، مقابل 12.20 جنيه الخميس الماضي، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير نحو 5.50 جنيه، مقارنة بـنحو 5.32 جنيه الخميس الماضي، وإعمار مصر للتنمية نحو 2.56 جنيه، نظير 2.51 جنيه التداولات السابقة، وبالم هيلز للتعمير نحو 2.02 جنيه، مقارنة مع 1.86 جنيه الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال عادل عبدالفتاح، العضو المنتدب للشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية إن السوق ستتجه نحو مستويات 11400 نقطة، وستتخلل ذلك عمليات جنى أرباح جزئية عقب المكاسب التى حققتها السوق الأسابيع الماضية، ونتيجة قلق المستثمرين من آليات التداول الجديدة التى ستطبقها البورصة مطلع سبتمبر، وهو أمر طبيعي.

وتبدأ البورصة مطلع سبتمبر تطبيق عدة تغيرات لتعزيز أحجام التداول، تشمل اعتماد وتفعيل الآلية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق، وأيضًا تخفيف القيود على تداول الأسهم فى الجلسة ذاتها.

وأوصى عبدالفتاح المستثمرين باقتناص فرص الشراء عند حدوث جنى الأرباح، لافتًا إلى أن أسهم البنوك، والقطاع العقاري، والتعليم، والقطاع الطبى تتمتع بفرص قوية للصعود الفترة المقبلة.