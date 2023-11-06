البورصة تسعى لاستعادة قممها التاريخية 23500 نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى سيطرة التحركات الإيجابية الصاعدة للبورصة المصرية ليستهدف مؤشرها الرئيسى «EGX30» قمته السابقة عند 23500 نقطة، ثم مستويات 24000 لاحقًا.

وأشار الخبراء إلى الصعود القوى لمؤشرات البورصة أمس، مستفيدة من قرار البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة، فضلًا عن الأداء الإيجابى للأسهم القيادية، والارتداد التصحيحى لـ«قطاع الأسمدة».

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات أمس، على ارتفاع جماعي، بعدما صعد EGX30، بنحو %2.01 مسجلًا 23094 نقطة، وEGX70 بنسبة %2.33 مغلقًا على 4515.4 نقطة، وسار EGX100 على دربهما بـ%2.2 مستقرًا على 6726.34 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداولات على الأسهم 3.57 مليار جنيه، بينما ربح رأس المال السوقى لـ«المقيدة» 24 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.559 تريليون.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافى قيمة 18.98 و5.62 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للعرب بنحو 24.6 مليون.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر «EGX30» تمكن من الصعود القوى أمس بدعم من التحركات الإيجابية للأسهم القيادية، خاصة «بلتون» و«هيرميس» و«القلعة»، تزامنًا مع تحسن فى أحجام وقيم التداولات أيضًا.

كما رجح جماد الدين استهداف « EGX30» الصعود لقمته التاريخية عند 23500 نقطة، ثم مستويات 24000 نقطة، طالما حافظ على البقاء أعلى مستوى إيقاف الخسائر 22000 نقطة.

وقال «جمال الدين» إن الصعود المرجح فى الأجل القريب، يأتى بدعم الارتداد التصحيحى للسوق، خاصة أسهم قطاع الأسمدة التى شهدت خلال الأسبوع الماضى تراجعات قوية لتصل إلى مستويات دعم أوقفت المسار الهابط.

من جانبه، أكد محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية شهدت أمس مع بداية جلسات الأسبوع الحالى أداءً إيجابيًا على مستوى جميع مؤشراتها، لا سيما «EGX30».

وأرجع الأداء الإيجابى للسوق إلى عدة عوامل، أهمها قرار المركزى المصرى بشأن تثبيت أسعار الفائدة نهاية الأسبوع الماضي، ما أعطى مؤشرات إيجابية باستمرار رحلة الصعود، إلى جانب انتهاء الموجة التصحيحية الذى اقتربت بـ EGX30من مستوى دعم 22400 نقطة.

وتوقع استمرار الأداء الإيجابى لمؤشر «EGX30»، خاصة مع اكتمال إعلان نتائج الأعمال الربع الثالث للشركات، والتى قد تكون من الدعائم لمواصلة الأداء الجيد للبورصة المصرية، مرجحًا اقترابه من 24000 نقطة على الأجل القريب.

وأشار «عطا» إلى تمكن «EGX70» من اختراق منطقة 4500 نقطة، بدعم من الحركة الإيجابية لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة القوية ماليًا، مستهدفا مستوى 4580 نقطة.