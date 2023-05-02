البورصة تسعى لاستعادة المسار الصاعد والارتداد نحو 18000 نقطة

توقع خبراء التحليل الفني تمكن البورصة المصرية من تجاوز عمليات جني الأرباح، واستعادة المسار الصاعد، خاصة مع تراجع حدة الضغوط البيعية بالسوق.

وحدد الخبراء مستويات دعم قد تتمكن مؤشرات السوق الارتداد منها لأعلى، وهي 17200 نقطة للرئيسي EGX30، وعند 2950 نقطة لـ”EGX70″.

وتوقعوا استهداف “EGX30” الصعود لمستويات 17700-18000 نقطة، والتي يفتح الاستقرار أعلاها الباب لمزيد من تحقيق مستويات قياسية.

وأشار الخبراء إلى أن عدم تمكن المؤشر من الاستقرار أعلى المستويات المذكورة ، قد يعرضه لمزيد من التراجع لمستويات 17000 وحتى 16600 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي، إذ هبط الرئيسي EGX30 بنحو 0.06%، ليغلق عند مستوى 17300 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42% عند مستوى 2982 نقطة، و EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.34%، مسجلا 4525 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات 1.51 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو ملياري جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و117 مليارا، مقابل تريليون و119 مليارا مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، بصافي 35.79 مليون و65.78 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 101.57 مليون.

قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة استكملت مسار التراجع الذي ظهرت على المؤشرات مع بلوغها مستويات تاريخية.

وواصل عطا أن بلوغ مؤشرات البورصة مستوياتها التاريخية عند 18000 نقطة لـEGX30، و3100 نقطة لـEGX70، دفع لظهور ضغوط بيعية في إطار عمليات جني أرباح منطقية، وإغلاق المراكز المالية وخاصة على الأسهم القيادية التي حققت طفرات سعرية.

واستكمل عطا أن عدوى البيع انتقلت للمستثمرين الأفراد، خاصة في ظل حالة الترقب للأحداث الاقتصادية، وعلى رأسها اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

وأشار عطا إلي تراجع حدة الضغوط البيعية بالسوق وسعي مؤشرات البورصة لاستعادة الصعود خلال التداولات، لكنها لم تتمكن من الاستقرار وأنهت التداولات على تراجع محدود بواقع 10 نقاط للرئيسي EGX30، ونحو 12 نقطة لـEGX70.

وتوقع عطا ارتداد مؤشرات البورصة خلال تعاملات غدا، ليستهدف EGX30، مستوى 17700 نقطة، محددا دعم المؤشر عن 17200 نقطة.

ورجح استهداف EGX70 مستوى 3050 نقطة، محددا مستوى دعم المؤشر عند 2950 نقطة.

قال محمد رضوان، محلل فني لأسواق المال بشركة تريدبيديا الإماراتية، إن مؤشر EGX30 لا يزال في اتجاه صاعد على المدى المتوسط.

واستكمل رضوان بأن مواصلة EGX30 المسار الصاعد مرهون باجتياز منطقة المقاومة المحورية حول مستوى 17800-18000 نقطة والإغلاق فوقها، كبداية لتحقيق ارتفاعات قياسية مستقبلية مع مواجهة أخرى لقمة عام 2018 حول مستوى 18400 نقطة.

ونصح رضوان المستثمرين بالحذر في التعاملات حول المستويات المذكورة، لإمكانية ظهور قوى بيعية ليتوقف المسار الصاعد حتى ولو بشكل مؤقت.

كما نصح رضوان المتعاملين، بالتحوط وتوفير سيولة وتخفيف المراكز الشرائية المفتوحة، قرب مستويات 18000 نقطة، وعدم ينصح باستخدام الشراء الهامشي بالوقت الحالي.

وحدد رضوان مستوى حماية الأرباح لمؤشر EGX30 ، عند مستوى 17200 نقطة، يليه مستوى الدعم التالي عند 16600 نقطة، وصولا الى 16000 نقطة ثم 15400 نقطة.

واستدرك بأنه حال تمكن EGX30 من اختراق منطقة المقاومة الرئيسية لأعلى فسيستهدف مستويات جيدة تتراوح بين 19000 إلى 20000.

وأشار حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار في شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إلى إغلاق جميع المؤشرات بالمنطقة الحمراء، حيث فقد مؤشر EGX30 أكثر من 10 نقاط وسط سيطرة الأداء المتباين والمتذبذب على أغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

ولفت عيد إلي أنه في حالة انتهاء عمليات جني الأرباح والتصحيح على الأسهم القيادية واستعادة EGX30 الأداء الإيجابي، فمن المرجح أن يستهدف المؤشر الصعود مرة أخرى لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 17750 نقطة.

وواصل عيد بأن استمرار عمليات جني الأرباح قد يدفع المؤشر لمزيد من الهبوط في اتجاه اختبار مستوى الدعم الرئيسي 17000 نقطة، ثم معاودة الصعود مرة أخرى.

وعلى صعيد EGX70، قال عيد إن المؤشر استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء، بهبوط 12 نقطة.

وأضاف عيد أن استقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2960 قد يدفعه لاستعادة المقاومة الرئيسية عند 3000 نقطة.