البورصة تسجل 346.9 مليار جنيه مشتريات مصرية وعربية الأسبوع الماضي (جراف)

اقتنص المصريون، والعرب 93.8% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، مع الاتجاه نحو الشراء بصافي 346.9 مليار جنيه.

وكان نصيب المستثمرين المحليين من التعاملات 85.9% بصافي شراء 128.9 مليار جنيه، والعرب 7.9% بالتعاملات، بصافي شراء 218 مليار جنيه.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي 346.9 مليار جنيه، بنسبة 6.2% من التعاملات.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على تباين، حيث كان التراجع من نصيب المؤشر الرئيس للسوق EGX30، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 WEI، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI.

وتراجع المؤشر الثلاثيني بشكل هامشي نسبته 0.14% ليغلق عند 17270 نقطة، بينما صعد المؤشر السبعيني بنسبة 2.79%، ليغلق عند 3061 نقطة، والمؤشر المئوي بـ2.65% مغلقا عند 4641 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب نسبتها 1.1% بما قيمته 12 مليار جنيه، ليغلق عند 1.128 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.116 تريليون جنيه بالتعاملات السابقة.

وارتفعت التداولات إلى 13.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.7 مليار جنيه بالأسبوع السابق، وهيمنت الأسهم على نحو 85% من إجمالي التداولات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 15.04%.