البورصة تسجل قمة تاريخية.. وتستهدف مناطق قياسية جديدة

سجلت البورصة المصرية أمس قمة تاريخية، بعدما صعد مؤشرها الرئيسى EGX30 نسبة %1.7 إلى 18516 نقطة، محطماً بذلك رقمه القياسي الذى حققه من قبل فى 2018 بواقع 18400 نقطة.

وأشار خبراء التحليل الفنى إلى الأداء الاستثنائى لموشر EGX30، بدعم من تحركات سهم البنك التجارى الدولي، واتجاه المؤسسات نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية بالأسهم القيادية.

وتوقع الخبراء استهداف «EGX30» تحقيق مستويات قياسية جديدة على الأجل القريب، حال الاستقرار أعلى 18400 نقطة، على أن تشهد الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءً إيجابيًا، ما يدعم تحرك «EGX70»، اختراق قمته السابقة عن 2770 نقطة.

وحقق «EGX70» ارتفاعًا بنسبة %1.05 ليسجل 3741 نقطة، وEGX100 بنحو %1.13 إلى 5505 نقاط.

وبلغ إجمالى قيم التداولات على الأسهم 2.17 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 17 مليارًا، ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه، مقابل 1.239 تريليون الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافى قيمة 5.76 مليون و30.531 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للعرب بنحو 25.062 مليون.

وأشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى الإغلاق الاستثنائى لمؤشر EGX30، أمس، محققًا أعلى مستوى له منذ 2018 عند 18516 نقطة، بقيادة سهم البنك التجارى الدولى الذى أغلق عند أعلى معدل له منذ يونيو الماضى عند 54 جنيها.

وقال إن أغلب الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسى لم تسجل الأداء الإيجابى المتوقع، مقارنة بإغلاقه.

ولفت إلى تحسن أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة التى استطاعت الإغلاق على ارتفاع، والتى من المتوقع أن تكون الأفضل أداء على الأجل القريب.

وأشار «نبيل» إلى إغلاق EGX70، بالقرب من 2741 نقطة، مستهدفًا اختراق 3770 نقطة، ومنها لمستهدف مبدئى عند 4000 نقطة على الأجل المتوسط.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار فى شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30سجل قمة تاريخية جديدة، أمس، بلغ مستوى 18500 نقطة، وهو الأعلى على مدار خمس سنوات.

وأضاف أن هذا الارتفاع جاء بدعم من استمرار الأداء الإيجابى والصعود لأغلب الأسهم القيادية، مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية نحو الشراء، وفتح وزيادة مراكزهم المالية، ما مكن «EGX30» من اختراق قمته التاريخية عام 2018 عند مستوى 18400 نقطة.

وأشار «عيد» إلى أن استقرار EGX30، أعلى مستوى الدعم الهام 18400 نقطة، ربما يدفعه للاستمرار فى حصد المكاسب، وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.

وعلى صعيد «EGX70»، قال إن المؤشر استقر أيضًا بالمنطقة الخضراء، أمس، بارتفاع نحو 38 نقطة، بفضل الأداء الإيجابى والصعود لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن استقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسى 3700 نقطة، ربما يدفعه لمحاولة اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسى 3760 نقطة.