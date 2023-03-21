البورصة تسجل صعودا ملحوظا في التعاملات الصباحية.. والمؤشر الرئيسي يتخطى 15200 نقطة

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بقوة بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-3-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 2.26%، في التعاملات الصباحية ليسجل مستوي 15261 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.1% عند مستوى 2718 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.25%، عند 4024 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 148 سهما، ارتفع منهم 43 سهما، وتراجع سهما واحدا، فيما استقر 104 أسهم دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 1.63 مليون جنيه، و 15.11 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 16.74 مليون جنيه.