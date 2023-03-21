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البورصة تسجل صعودا ملحوظا في التعاملات الصباحية.. والمؤشر الرئيسي يتخطى 15200 نقطة

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اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 1.63 مليون جنيه و15.11 مليون جنيه علي الترتيب

البورصة تسجل صعودا ملحوظا في التعاملات الصباحية.. والمؤشر الرئيسي يتخطى 15200 نقطة
جهاد سالم

جهاد سالم

10:56 ص, الثلاثاء, 21 مارس 23

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بقوة بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-3-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 2.26%، في التعاملات الصباحية ليسجل مستوي 15261 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.1% عند مستوى 2718 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.25%، عند 4024 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 148 سهما، ارتفع منهم 43 سهما، وتراجع سهما واحدا، فيما استقر 104 أسهم دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 1.63 مليون جنيه، و 15.11 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 16.74 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

10:56 ص, الثلاثاء, 21 مارس 23