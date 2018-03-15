البورصة تسجل ثاني أعلى مستوى تداول يومي في تاريخها

تعاملات مرتفعة على أسهم "التجاري الدولي" و"الشرقية للدخان" و"القابضة الكويتية"أسماء السيدسجلت قيم التداول بالبورصة المصرية ثاني أعلى مستوى لها منذ التدشين بقيمة 3.4 مليار جنيه، بعد أن بلغت بنهاية الشهر المنقضي 3.5 مليار جنيه.وأرجع سامح الغريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "جذور" لتداول اﻷورا

تعاملات مرتفعة على أسهم “التجاري الدولي” و”الشرقية للدخان” و”القابضة الكويتية”





أسماء السيد

سجلت قيم التداول بالبورصة المصرية ثاني أعلى مستوى لها منذ التدشين بقيمة 3.4 مليار جنيه، بعد أن بلغت بنهاية الشهر المنقضي 3.5 مليار جنيه.

وأرجع سامح الغريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “جذور” لتداول اﻷوراق المالية، ارتفاع قيم التداول بفعل صفقة تمت على سهم “التجاري الدولي” بقيمة 441 مليون جنيه بحجم 5 ملايين سهم، إضافة إلي ارتفاع تداولات “الشرقية للدخان” بقيمة 642 مليون جنيه بكمية مليون سهم، و”القابضة الكوتية” بـ213.5 مليون جنيه بحجم 11 مليون سهم.

وأضاف أن تداولات سهمي الشرقية للدخان والقابضة الكويتية تُعد مرتفعة نسبيًا، إلا أنها في الوضع الطبيعي.

وتابع: أن قيم التداول تُعد ثاني أعلى مستوى تحصده البورصة المصرية منذ التدشين، وذلك عقب أن أحرزته بنهاية شهر فبراير الماضي، إذ بلغت حينها 3.563 مليار جنيه، بفعل صفقة تمت على أحد اﻷسهم بقيمة 820 مليون جنيه.

وأنهت البورصة تعاملاتها بجلسة اليوم -الخميس- آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي 16999 نقطة صاعدًا بـ 0.70%، ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 0.03% عند 899 نقطة، كما صعد المؤشر متساوي اﻷوزان بـ 0.14% عند 2840 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا بـ 0.18% عند 2271 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي 972.491 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 184 سهما، هيمن الارتفاع على 68 من بينها، وتراجع 82، بينما لم يتغير أداء 34 سهما.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 189 و195 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه اﻷجانب للشراء بقيمة 384 مليون جنيه.