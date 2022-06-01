البورصة تسجل ارتفاعا محدودا وسط قيم تداول بقيمة 1.5 مليار جنيه

توقع خبراء التحليل الفنى اتجاه مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 لاختراق مستوى المقاومة 10200 نقطة والصعود فى اتجاه 10400 نقطة .

وشهدت جلسة أمس الثلاثاء تنفيذات قوية على بعض الأسهم القيادية بسبب اتجاه المتعاملين لمواكبة التغيرات بمراكز الأسهم المصرية، نتيجة المراجعة الدورية لمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.

وأوضح الخبراء أن صعود البورصة لا يعد تغييرا للمسار الهابط، وإنما فى إطار ارتداد محدود بعد الهبوط العنيف فى الفترة الماضية .

وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى فى نهاية تعاملات الثلاثاء، بنحو %0.4 للمؤشر الرئيسي EGX30 ليغلق عند مستوى 10150 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنحو %0.38 مسجلا 1744 نقطة، وكذلك الأوسع نطاقا EGX100 EWl بنسبة %0.28 عند 2621 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.54 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 2.31 مليار، ليسجل 665.85 مليار، مقابل 663.54 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة بيعية من قبل المستثمرين المصريين والعرب بصافى قيمة بلغت 36.96 مليون، و22.88 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافى شراء للأجانب بقيمة 62.85 مليون.

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم القابضة، إن الجلسة شهدت تنفيذات قوية على أسهم مثل «هيرميس» و«فورى» و«البنك التجارى الدولى» بسبب إعادة ترتيب المراكز المالية فى ظل المراجعة الدورية لمؤشر مورجان ستانلي.

وقال النمر إنه وفقا للوزن النسبى لشركة «هيرميس» بمؤشر مورجان ستانلي، فإن الاستثمارات المفترض دخولها للسهم عقب المراجعة تبلغ نحو 36 مليون دولار، وسهم «إى فاينانس» نحو 4.5 مليون دولار.

واستكمل النمر أن سهم «فورى» سيشهد خروج 18 مليون دولار، بالإضافة إلى خروج 1.4 مليون دولار من كل «بالم هيلز» و«مصر الجديدة»، وذلك طبقا للأوزان النسبية بعد التعديل.

وأعلن مؤشر مورجان ستانلي MSCI للأسواق الناشئة عن المراجعة الدورية نصف السنوية لأسهم البورصات الناشئة، والتى أسفرت عن دخول سهم المجموعة المالية هيرميس إلى جانب «البنك التجارى الدولى» و«الشرقية للدخان -إيسترن كومبانى»، وخروج «فورى للخدمات المالية التكنولوجية» من مؤشر الأسهم الكبيرة.

قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق ومحلل الأسواق المالية، إن مؤشرات البورصة شهدت أمس ارتدادات ضعيفة بعد الهبوط العنيف خلال الفترة الماضية.

وأضاف عطا أن EGX30تمكن من الصعود لأعلى مستوى المقاومة 10200 نقطة، إلا أنه لم يتمكن من الاستقرار أعلاه وقلص معظم مكاسبه ليغلق قرب 10150 نقطة .

ولفت إلى ارتفاع قيم التنفيذات أمس بصورة ملحوظة، لتتخطى حاجز 1.5 مليار جنيه، بسبب التنفيذات على الأسهم القيادية فى إطار عمليات نقل ملكية قد تتضح عقب إفصاحات الشركات.

وتوقع استكمال مؤشر EGX30 الارتداد المحدود دون تغير المسار الهابط لحين ظهور محفزات بالسوق .

ورجح عطا استهداف EGX30 اختراق مستوى المقاومة 10200 نقطة والتحرك عرضيا ما بين مستويات 10200 إلى 10400 نقطة .

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن EGX30 نجح فى الاستقرار بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات الثلاثاء رغم تقليص معظم مكاسبه الصباحية بعدما حاول استعادة مستوى المقاومة الرئيسى 10200 نقطة ليغلق على صعود بنحو 40 نقطة.

وتوقع عيد صعود EGX30 اليوم ليعيد التجربة على مستوى المقاومة الرئيسى 10200 مرة أخرى، وحال تمكن من اختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة التالى 10400 نقطة.

وعلى صعيد EGX70، قال عيد إن المؤشر تمكن من الصعود بنحو 6 نقاط، ما قد يدفعه لاستهداف اختبار مستوى المقاومة الرئيسى 1760 نقطة.