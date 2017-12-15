البورصة تسجل ارتفاعات جماعية في أسبوع

محلل : تتحرك بين 14350 و14800 نقطة حتى نهاية العام مصطفى طلعت: سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية، خلال تداولات الأسبوع الماضي، مدعومة بالأداء القوي لقطاع الرعاية الصحية والأدوية، بالإضافة إلى مشتريات المستثمرين الأجانب. وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنحو2.6 % إلى 14680نقطة، و

محلل : تتحرك بين 14350 و14800 نقطة حتى نهاية العام

مصطفى طلعت:

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية، خلال تداولات الأسبوع الماضي، مدعومة بالأداء القوي لقطاع الرعاية الصحية والأدوية، بالإضافة إلى مشتريات المستثمرين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو2.6 % إلى 14680نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 4.85 % مسجلا 805 نقاط، وإمتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنحو 5.7% إلى 1903 نقاط.

وقال سعيد الفقي، مدير فرع بشركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهدت أداء إيحابياً خلال هذا الأسبوع حقق فيه المؤشر الرئيسى قمة تاريخية جديدة خلال آخر جلسات الأسبوع عند 14745 نقطة، قبل دخوله في عمليات جني الأرباح آخر ساعة من التداولات ليغلق عند 14679 نقطة.

وأوضح أنه برغم صعود السوق طوال جلسات الأسبوع فإن أسعار غالبية الأسهم جاءت بمستويات أقل مما كان عليه الأسبوع الماضي، حينما كان المؤشر عند 14300 نقطة، ويرجع ذلك إلي صعود بعض الأسهم القيادية التي كان لها ثقل في الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي.

وتوقع استمرار عمليات جني الأرباح تكملة ما حدث بنهاية جلسة الخميس، على أن يتحرك المؤشر الرئيسي بشكل عرضي مائل للهبوط ما بين 14800 إلي 14350 نقطة، صعودا وهبوطاً، وهي التحركات التي سيتخللها المؤشر حتي نهاية العام .