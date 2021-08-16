البورصة تسجل أعلى مستوى منذ 5 شهور

سجل المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أمس، أولى جلسات الأسبوع، أعلى مستوى له منذ منتصف مارس الماضي، أى منذ 5 شهور، مدفوعاً بصعود سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر.

وقال محللون وفنيون إن سوق المال تشهد حالة ارتياح مع اهتمام الدولة الصريح بها مؤخرا وإعلان الرئيسى عبد الفتاح السيسى عن اعتزام الحكومة طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة بحجم 100 مليار جنيه.

وأكدوا أن السوق شهدت دعما من سهم البنك التجارى الدولى الذى ارتفع بنحو %3 مرة واحدة خلال تعاملات أمس، متوقعين استمرار التحركات الصعودية للسوق على الأجل القصير نظرا لارتفاع قيم التداولات.

فنيون: نمو أحجام التداولات يرجح إعادة التجربة على منطقة المقاومة 11200 نقطة

ورجحوا تحرك المؤشر الرئيسى صوب منطقة المقاومة التالية عند 11200 نقطة، مع نصائح بالشراء أثناء الانخفاضات، بينما تحولت منطقة المقاومة السابقة عند 10850 نقطة إلى مستوى دعم حالى للمؤشر.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية أمس إذ صعد مؤشر «EGX30» بنسبة %1.33 ليصل إلى 11029 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.54 ليسجل 2887 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %0.51 إلى 3866 نقطة.

وارتفع سهم البنك التجارى الدولى بنسبة %3 وغلب الصعود على أسهم العز للسيراميك بنسبة %7 و«جى بى أوتو» %1.7 وحديد عز %1.5 والصعيد للمقاولات %5.8.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى قيم تداولات قدرها 13 و12 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل المصريون البيع بصافى قدره 25 مليونا.

وقال محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية إن المؤشر نجح فى اختراق منطقة المقاومة الرئيسية عند 10850 نقطة متجها لمنطقة المقاومة التالية عند 11200 نقطة ثم 11800 نقطة.

وأشار إلى أن الأداء الصعودى جاء مدعوما بعمليات شراء فى بعض الأسهم القيادية مثل سهم البنك التجارى الدولى من قبل المؤسسات الأجنبية والعربية مقابل عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد.

ولفت إلى أن قدرة المؤشر على اختراق منطقة المقاومة الرئيسية عند 10850 نقطة يؤكد تحركه فى اتجاه صاعد على المديين القصير والمتوسط.

وأوضح أن تصريحات الرئيس السيسى عن طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة بأحجام ضخمة كان لها تأثير إيجابى على تحركات السوق إذ تعد مؤشرا على اهتمام الدولة بقطاع سوق المال.

وذكر أن الطرح سيعمل على جذب استثمارات كبرى وجديدة داخل سوق المال خاصة من المستثمرين العرب والأجانب الراغبين فى الاستثمار العقارى المضمون من خلال البورصة، وهذا التوجه ينعكس بالتبعية على أداء البورصة ككل.

وأكد ثقة المستثمرين فى شركة العاصمة الإدارية التى نجحت فى إنشاء هذا المشروع الضخم فى وقت قصير، موضحا أن قطاع الاستثمار العقارى يعتبر أكبر المستفيدين من تصريحات الرئيس خاصة الشركات التى تتبعه.

وقال إن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة لايزال يتجاوز القمم السابقة وتحقيق مستهدفات جديدة بدعم من مشتريات المستثمرين الأفراد وبأحجام تداول مرتفعة مما يدل على استمرار الصعود، بينما يعتبر أى انخفاض قد يحدث فرصة للشراء.

محللون: ارتياح عقب إعلان الرئيس طرح «العاصمة الإدارية»

وأضاف أن الرؤية العامة للسوق إيجابية خاصة بعد إعلان نتائج أعمال إيجابية لمعظم الشركات وعودة السياحة بشكل جيد خاصة الروسية، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الإصابة بمرض كورونا مع تحسن الأرقام الاقتصادية وشهادة المؤسسات العالمية بتحسن الاقتصاد المصرى.

وقال أحمد أبو اليزيد رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسى استطاع اختراق مستوى المقاومة الرئيسى وبأحجام تداول جيدة.

وتوقع التوجه صوب مستوى المقاومة التالى 11200 نقطة، ونصح المستثمرين بالتجميع والشراء أثناء الانخفاضات خلال الأسبوع الحالي.

وفيما يتعلق بالمؤشر السبعيني، أشار إلى أنه استطاع تخطى مستوى 2850 نقطة متوجها لاستهداف مستوى المقاومة التالى 3000 نقطة، وبالتالى ينصح بالشراء الانتقائى فى أسهم المؤشر خلال الفترة المقبلة.