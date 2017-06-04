البورصة تسجل أعلى إغلاق في تاريخها

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30″، أعلى مستوى إغلاق يومي في تاريخه، اليوم الأحد، عند مستوى 13495.32 نقطة، مرتفعاً بنحو 0.21%.

ووفقاً للبيانات التاريخية، حققت البورصة أعلى مستوى لها منذ التدشين، لتصل إلى 13520 نقطة، في جلسة 17 يناير الماضي، مستفيدة من قرار تحرير سعر الصرف، فيما أغلقت في نفس الجلسة عند مستوى 13436 نقطة.

من ناحية أخرى، حققت البورصة، اليوم، ثاني أدنى قيم تداولات على الأسهم منذ “التعويم”، بقيمة 508 ملايين جنيه، وسط مشتريات ملحوظة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولم تصل قيم التداولات 500 مليون جنيه في الأيام اللاحقة لرفع أسعار الفائدة، أواخر شهر مايو المنقضي.

يذكر أن المؤشر الرئيسي EGX30، قد أغلق على إرتفاع طفيف بنسبة بلغت 0.21% ليصل إلى مستوى 13495.32 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بشكل ملحوظ بلغ 3.04% ليسجل مستوى 590.85 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاٌ بنسبة 2.03% ليصل إلى 1396.92 نقطة.