البورصة تسجل أداءً أسبوعيًا باهتًا متجاهلة القرارات الإيجابية للضرائب

سجلت البورصة المصرية أداء أسبوعيا باهتا قبل فترة الإجازة الطويلة، مُتجاهلة القرارات الإيجابية حول ملف الضرائب.

وتبدأ البورصة المصرية، والبنوك، وكل مؤسسات الدولة إجازة عيد الفطر بدءاً من الأحد القادم 24 مايو وحتى الخميس 28 مايو، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد 31 مايو.

2.3 مليار جنيه خسائر رأس المال السوقي وتباين المؤشرات

وتباين أداء المؤشرات هذا الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي تراجعا محدودا للغاية، بلغ 2.3 مليار جنيه، منهيا التعاملات عند 542.6 مليار جنيه، مقابل 544.9 مليار جنيه الأسبوع السابق.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.7% إلى 10109 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.7% مغلقا أسبوعه عند 1131 نقطة، و ارتفع أيضا EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة طفيفة 0.5% إلى 1829 نقطة.

وقرر البرلمان الثلاثاء الماضي إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات فى ذات الجلسة، وتخفيضها على الشخص المقيم بالنسبة لعمليات البيع والشراء إلى 0.5 فى الألف، وإقرارها على الشخص غير المقيم بنسبة 1.25 فى الألف، وإعفاءه من ضريبة الأرباح الرأسمالية وفرضها على المصريين فى 2021.