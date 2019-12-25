البورصة تستهل تعاملات جلسة الاربعاء على ارتفاع محدود

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاربعاء على ارتفاع جماعي محدود للبورصة وسط دعم شرائي للمستثمرين العرب والاجانب بينما فضل المصريين البيع.

ارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.26% إلى مستوى 13841 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.22% إلى 527 نقطة، ومؤشر “egx100ط الأوسع نطاقا بنسبة 0.23% إلى مستوى 1387 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الاسهم 16.3 مليون جنيه على الاسهم فقط، وجرى التعامل على 65 ورقة مالية ارتفع منها 25 ورقة بينما انخفضت 7 ورقات، واستقرت اسعار 33 ورقة عند نفس اغلاقات جلسة امس.

وتعرضت البورصة لضغوط بيعية على غالبية الأسهم المقيدة خلال جلسة تداول، أمس الثلاثاء، بعد تخلي سهم البنك التجاري الدولي CIB عن دعمه للسوق خاصة على مدار جلستي الأحد والاثنين الماضيين.

واختتمت مؤشرات السوق تعاملات امس على هبوط جماعي مع اتجاه بيعي للمستثمرين العرب بينما فضل المصريين والاجانب الشراء، وخسر راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 4.5 مليار جنيه.

وقال ادهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفني بشركة “كايروكابيتال” لتداول الاوراق المالية أن السوق اظهر تحركاته البيعية بشكل واضح خلال جلسة أمس بعد الصعود غير الواقعي على مدار الثلاث جلسات الماضية بفعل سهم البنك التجاري الدولي بينما تداولت غالبية الأسهم بالقرب أدنى مستوياتها أو بالقرب منها.

وأوضح “جمال الدين” أن المؤشر الرئيسي قد يختبر منطقة 14700 نقطة مع الحفاظ على مستوى حماية الأرباح عند 14000 نقطة.

قال ريمون نبيل عضو الجمعية المصرية للمحليين الفنيين أن المؤشر الرئيسي مازال يتحرك فى اتجاه صاعد على المدى الطويل واتجاه عرضى على المدى المتوسط وهابط على المدى القصير موضحا أن هذه النظرة قائمة ستظل قائمة طالما لم يخترق مستوى 15300 نقطة لأعلى.

وأكد أن المؤشر بالقرب من مناطق تشبع بيعى ونعتقد انه قد يحافظ على مستوى13000/12700 نقطة كمنطقه دعم قويه خلال ماتبقى من العام 2019 وخلال الربع الاول من 2020 كقاع محتمل وفى حال تحسن معدلات التداول قد نرى ان المؤشر قد يستهدف مستوى 15300 نقطة مره اخرى على الأقل خلال الربع الأول.

ولفت إلى ان المؤشر السبعينى مازال يتحرك على المدى الطويل والمتوسط والقصير فى اتجاه هابط فى ظل استمرار تداوله اسفل 560 نقطه ولن تتغيره هذه النظرة إلا الى الايجابيه الا بأختراق هذا المستوى والثبات اعلاه لجلستين تداول على الاقل .

واوضح أن المؤشر قد يقترب من الانتهاء من تلك الموجه الهبوطيه العنيفه التى بدأها منذ بدايه 2018 وقد يكون حركه المؤشر ايجابيه اكثر خلال 2020 او على الأقل خلال الربع الأول من 2020 موضحة أنه حال قدره المؤشر على أختراق 560 نقطة لأعلى يزيد من احتماليه من استمرايه الصعود الى 600 ثم 650 نقطه خلال العام المقبل مع وضع مستوى 480 مستوى ايقاف خسائر للربع الاول من العام.

يذكر أن مؤشرات البورصة قد تباينت خلال تعاملات جلسة الاثنين اذ صعد المؤسر الرئيسي بنسبة 0.07% ليصل 13902 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ0.35%، ليصل إلى 528 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31%، ليصل إلى 1390 نقطة.