البورصة تستهل تعاملات اليوم على أداء متباين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 2-5-2023، وسط سيطرة بيعية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.07%، مسجلا مستوى 17299 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.13%، عند مستوى 2999 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.06% عند 4543 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 163 سهما، ارتفع منها 17 سهما، فيما تراجع 26 سهما، و استقر 120 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين الأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 3.13 مليون جنيه، و 516 الف جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 3.76 مليون جنيه.