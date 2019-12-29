البورصة تستهل تعاملات اليوم بأداء متباين

أستهلت البورصة المصرية تعاملاتها – اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع الحالى، على تباين فى الأداء، إذ هبط مؤشرها الرئيسى”egx30″ بـ 0.38% ليصل 13832 نقطة .

فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بـ 0.08% ليصل 530 نقطة، وارتفع متساوى الأوزان “egx50” بـ 0.14% ليسجل 1962 نقطة، فيما هبط الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 0.01% عند 1391 نقطة .

وبلغت تداولات الأسهم 8 ملايين جنيه، ومن إجمالى الأسهم المتداولة والبالغة 65 سهما ، هيمن الهبوط على أداء 9 أسهم وارتفعت 17 أخرى ولم يتغير أداء الباقية .

ويتوقع محللون أن تُنهى البورصة المصرية تعاملات العام الحالى هذا الأسبوع بتحركات عرضية مائلة للارتفاع، ووصول بعض الأسهم لأسعار مغرية للشراء، تدفع المؤشر الرئيسى «EGX30» لمستويات 14250 نقطة.

وأغلقت البورصة تعاملات الأسبوع المُنقضى بتراجعات هامشية للمؤشرات، وأنهى «EGX30» منخفضًا %0.35 إلى 13885 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.02 إلى 529.6 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا %0.08 إلى مستوى 1392 نقطة

وخلال الأسبوع الماضى، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء بصافى 201.9 مليون جنيه، بنسبة %20.4 من التعاملات، بينما كان اتجاه العرب بيعيًا بصافى 10.5 مليون جنيه، بنسبة %9 من التعاملات، فيما كان نصيب المستثمرين المصريين من التعاملات %70.6.

واستبعد المحللون احتمال تأثر السوق هذا الأسبوع بإرجاء اجتماع لجنة سياسات البنك المركزى ، الذى كان مقررًا له الخميس الماضى ، إلى 16 يناير المُقبل، لحين اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد للبنك، واعتماد لجنة السياسات النقدية .