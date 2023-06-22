البورصة تستهل تعاملات اليوم الخميس على تباين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 22-6-2023 .

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.18% ، مسجلا مستوى 17674 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، للصعود بنحو 0.24%، مسجلا 3553 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.18% عند 5250 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 148 سهما، ارتفع منهم 10 أسهم، فيما تراجع 19 سهما، و استقر 119 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 1.38 مليون جنيه، و 1.04 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 2.43 مليون جنيه.