البورصة تستهل تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع جماعي

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 13-7-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، بنسبة 0.28% عند مستوى 17192 نقطة.

وارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.21%، عند مستوى 3399 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.22% عند 5045 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 131 سهمًا، ارتفع منها 12 سهمًا، فيما تراجع 7 أسهم، واستقر 112 سهمًا دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 1.15 مليون جنيه، و113 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 1.26 مليون جنيه.