البورصة تستهل تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع جماعي

صعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.28% عند مستوى 17192 نقطة

البورصة تستهل تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع جماعي
جهاد سالم

جهاد سالم

11:12 ص, الخميس, 13 يوليو 23

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 13-7-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، بنسبة 0.28% عند مستوى 17192 نقطة.

وارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.21%، عند مستوى 3399 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.22% عند 5045 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 131 سهمًا، ارتفع منها 12 سهمًا، فيما تراجع 7 أسهم، واستقر 112 سهمًا دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 1.15 مليون جنيه، و113 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 1.26 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:12 ص, الخميس, 13 يوليو 23