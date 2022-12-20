البورصة تستهل تعاملات اليوم الثلاثاء علي أداء متباين

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-12-2022 ، علي أداء متباين .

واتجه المؤشر الرئيسي EGX30 نحو التراجع بنسبة 0.74% عند مستوى 14629 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2% عند مستوى 2814 نقطة ، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.11% عند 4161 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 162 سهما ، ارتفع منهم 49 سهما ، وتراجع 34 سهما ، فيما استقر 99 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 49.09 مليون جنيه .

فيما سيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين العرب والأجانب ، بصافي قيمة 27.73 مليون جنيه ، و 21.36 مليون جنيه علي الترتيب.