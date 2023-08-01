البورصة تستهل تعاملات اليوم الثلاثاء على صعود جماعي لمؤشراتها

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 1-8-2023، تزامنا مع توجه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 0.34% ، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 17655 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.59%، مسجلا 3551 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.48% عند 5242 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 155 سهما، ارتفع منها 29 سهما، فيما تراجع 6 أسهم، و استقر 120 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 11.24 مليون جنيه، و3.03 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 14.28 مليون جنيه.