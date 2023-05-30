Loading...

البورصة تستهل تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي

Loading...

قفز المؤشر الرئيسي EGX30، نحو 1.05%

البورصة تستهل تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي
جهاد سالم

جهاد سالم

11:00 ص, الثلاثاء, 30 مايو 23

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30-5-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وقفز المؤشر الرئيسي EGX30، نحو 1.05%، في بداية التعاملات، مسجلا مستوى 17393 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.76%، عند مستوي 3263 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.89% عند 4887 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 178 سهما، ارتفع منهم 68 سهما، فيما تراجع 16 سهما، واستقر 94 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 9.39 مليون جنيه، و1.79 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 11.19 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:00 ص, الثلاثاء, 30 مايو 23