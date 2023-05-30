البورصة تستهل تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30-5-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وقفز المؤشر الرئيسي EGX30، نحو 1.05%، في بداية التعاملات، مسجلا مستوى 17393 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.76%، عند مستوي 3263 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.89% عند 4887 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 178 سهما، ارتفع منهم 68 سهما، فيما تراجع 16 سهما، واستقر 94 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 9.39 مليون جنيه، و1.79 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 11.19 مليون جنيه.