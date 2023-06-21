البورصة تستهل تعاملات اليوم الأربعاء على أداء متباين لمؤشراتها

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 21-6-2023.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو طفيف 0.04% ، مسجلا مستوى 17914 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 1.23%، مسجلا 3674 نقطة، وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.96% عند 5403 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 159 سهما، ارتفع منها 21 سهما، فيما تراجع 18 سهما، واستقر 120 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 767 ألف جنيه، و469 ألف على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 1.32 مليون جنيه.