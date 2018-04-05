البورصة تستهل تعاملات الخميس على ارتفاع جماعى

مصطفى طلعتاستهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي طفيف، وذلك بدعم شرائي للمستثمرين العرب.وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنحو 0.18 ليسجل 17540 نقطة، كما ارتفع مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.33% ليسجل مستوى 871 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤش

مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي طفيف، وذلك بدعم شرائي للمستثمرين العرب.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.18 ليسجل 17540 نقطة، كما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.33% ليسجل مستوى 871 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.07% ليصل إلى 2253 نقطة.

يذكر أن البورصة اختتمت تعاملات أمس على تباين، إذ صعد المؤشر الثلاثينى 0.10% عند مستوى 17509نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.75% عند مستوى 868 نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقا 0.23% ليصل إلى 2251 نقطة.