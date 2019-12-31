البورصة تستهل تعاملات الثلاثاء على صعود جماعي

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي وسط اتجاه شرائي للمستثمرين المصريين ومبيعات للعرب والأجانب.

وصعد مؤشر “egx30″ الرئيسي بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 14069 نقطة، و”egx70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.27% إلى 535 نقطة، و”egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.99% إلى 1404 نقطة.

واختتمت السوق تعاملات أمس على أداء متأرجح استمر طوال الجلسة، وحتى الإغلاق وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وقيم تداولات ضعيفة.

وارتفع التجاري الدولي 1.01 % ليصل إلى مستوى 82.8 جنيه، وأوراسكوم للتنمية مصر 1% ليسجل 6.7 جنيه، والقلعة القابضة للاستثمارات 1.2% إلى 2.4 جنيه، ومستشفى كليوباترا 3.6% إلى 5.9 جنيه، ومدينة نصر للإسكان والتعمير 2.35 ليسجل مستوى 4.8 جنيه، وسي آي كابيتال القابضة 3% إلى 4.4 جنيه.

وهبطت أسهم بالم هيلز للتعمير 2.3% ليصل إلى مستوى 1.7 جنيه، والمصرية للاتصالات 0.98% إلى 10 جنيه، والسادس من أكتوبر للتنمية والاسثتمار “سوديك” 0.82% إلى 13.3 جنيه، وبايونيرز القابضة للاستثمارات 0.93% إلى 5.3 جنيه.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم” لتداول الأوراق المالية، إن الجلسات الأخيرة من كل عام تتميز في الغالب بالإيجابية تتضمن صعود المؤشرات.

ولفت إلى أن سهم البنك التجاري الدولي قد صعد 40% خلال 2019 دفع السوق للاستقرار في المنطقة الخضراء مرتفعاً بأكثر من 6%، وباستنثاء الارتفاعات القياسية للتجاري يلاحظ أداء متواضع للسوق خلال العام الماضي.

وأكد أن السوق يختبر منطقة مقاومة مهمة عند 14000 نقطة خلال جلسة اليوم، بدعم البنك التجاري الذي من المرجح تجاوزه لمستوى 83 جنيهاً.

وأوضح هشام حسن رئيس قطاع الاستثمار بشركة “اتش دي” لتداول الأوراق المالية، أن تحركات السوق أمس جاءت متوازنة على صعيد الأسهم الصاعدة والهابطة في ظل أحجام تداول متواضعة نتيجة إغلاق المراكز المالية والدخول في فترة إجازات.

وأشار إلى أن السوق مرشح لاختبار منطقة المقاومة الأقرب عند 1400 نقطة، شريطة أن يتجاوز سهم البنك التجاري الدولي مستوى 83 جنيهًا.

ولفت إلى أن القطاع الطبي تفوق بشكل واضح امس بقيادة سهم مستشفى كليوباترا، الذي شهد تحركات إيجابية وسط أحجام تداول قوية.

وأضاف أن المؤشر السبعيني يستهدف منطقة 530 نقطة، لكن ما زال يتحرك في اتجاه هابط على المدى القصير المتوسط.