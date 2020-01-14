البورصة تستهل تعاملات الثلاثاء على ارتفاع محدود

جرى التعامل على 74 ورقة مالية ارتفع منها 38 ورق، بينما انخفضت 6 ورقات، واستقرت أسعار 30 ورقة عند نفس مستوى اغلاقات جلسة الإثنين.

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي محدود وسط دعم شرائى للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 13724 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.35 % إلى 528 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.24% إلى 1372 نقطة.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم 37 مليون جنيه، وجرى التعامل على 74 ورقة مالية ارتفع منها 38 ورق، بينما انخفضت 6 ورقات واستقرت أسعار 30 ورقة عند نفس مستوى إغلاقات جلسة الإثنين.

وسيطر التراجع الطفيف على المؤشر الرئيسى للبورصة بسبب مبيعات على أسهم قيادية خلال جلسة أمس ، التى شهدت تجاوز قيمة التداول مليار جنيه، فيما رأى محللون فنيون أن السوق واصلت تأثرها بالحركة التصحيحية الهابطة.

وأكد المحللون أنه رغم تراجع المؤشر الرئيسى وارتفاع قيم التعاملات بسبب الضغط البيعى على سهم البنك التجارى الدولى فقد سيطرت التحركات الإيجابية على باقى الأسهم الصغيرة ذات الأوزان النسبية الأقل، لكنها كانت أضعف تأثيراً.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايرو كابيتال» لتداول الأوراق المالية، إن السوق دخلت فى عملية تصحيح بعد الارتفاع لمدة 3 جلسات متواصلة فكان من الطببعى التهدئة عند هذه المستويات.

وأشار إلى أن الحركة الهابطة مرشحة للاستمرار خلال تعاملات اليوم خاصة مع الاقتراب من منطقة الدعم الأقرب عند 13500 نقطة على أن تعاود الصعود إلى مستويات 13900 و14000 نقطة.

من جانبه، أكد ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن المؤشر الرئيسى أغلق على تراجع يمكن اعتباره تصحيحا للموجه الارتدادية الصعودية الأخيرة من 13000 نقطة تقريبا إلى 13800 بجلسة الأحد الماضى، لكن ما زالت أحجام التداول غير مستقرة وقد تدفع لمزيد من الهدوء.

وشهدت أسعار الأسهم الخمسة المنتظر أن تقدم مجموعة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عرض شراء عليها ارتفاعات قياسية خلال جلسة أمس الاثنين مدعومة بالإعلان عن القيمة العادلة لها ومعامل المبادلة.

وأوضح نبيل أن «بايونير القابضة» بجانب الخمسة أسهم المرتبطة بعرض الشراء سيطرت على أداء البورصة أمس، ومن المرجح استمرار تذبذب أسعار هذه الأسهم حتى الحسم النهائى للصفقة.