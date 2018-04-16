البورصة تستهل تعاملات الإثنين على صعود طفيف

مصطفى طلعت:صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.وبحلول الساعة 10:30 صباحا، ارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.19% ليسجل مستوى 17623 نقطة، كما صعد مؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.19% ليصل إلى 865 نقطة،

مصطفى طلعت:

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وبحلول الساعة 10:30 صباحا، ارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.19% ليسجل مستوى 17623 نقطة، كما صعد مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.19% ليصل إلى 865 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 0.11% ليصل إلى 2257 نقطة.

يذكر أن البورصة انهت تعاملات امس على هبوط جماعي، اذ تراجع المؤشر الثلاثيني 0.15 % مسجلا 17588 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.39 % ليغلق عند 864 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا بـ0.34% ليسجل 2255 نقطة.