البورصة تستهل تعاملات الإثنين على صعود طفيف

مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود طفيف، بدعم شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.
وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.09% إلى 1532 نقطة، كما صعد مؤشر “egx30” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.32% إلى 857 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً بحوالي 0.26% إلى 2035 نقطة.
جدير بالذكر إن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال تعاملات أمس وصعد المؤشر الثلاثيني 0.93% عند مستوى 15311 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.88% إلى 854 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 0.69% إلى 2030 نقطة.