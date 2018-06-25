البورصة تستهل تعاملات الإثنين على ارتفاع جماعي

مصطفى طلعتاستهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي وسط دعم شرائي للمستثمرين العرب والأجانب مقابل مبيعات المصريين.وارتفع مؤشر "egx30" الرئيسي 0.93% ليصل إلى 16547 نقطة، كما صعد مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.76% ليسجل مستوى 818 نقطة، وامتد الارتفا



مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي وسط دعم شرائي للمستثمرين العرب والأجانب مقابل مبيعات المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي 0.93% ليصل إلى 16547 نقطة، كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.76% ليسجل مستوى 818 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.83% إلى 2082 نقطة.

يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها إذ ارتفع المؤشر الثلاثيني 0.30% عند 16395 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.14% عند 812 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا 0.10% إلى 2064 نقطة.