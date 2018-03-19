البورصة تستهل تعاملات الإثنين على ارتفاع وسط نشاط للسيولة

مصطفى طلعت:استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي طفيف، وسط نشاط واضح في قيم التداولات "السيولة" التي بلغت 800 مليون جنيه في اقل من ساعة.وبحلول الساعة 10.45 صباحاً، صعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنحو 0.04 % ليصل إلى 17287 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتو

مصطفى طلعت:

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي طفيف، وسط نشاط واضح في قيم التداولات “السيولة” التي بلغت 800 مليون جنيه في اقل من ساعة.

وبحلول الساعة 10.45 صباحاً، صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.04 % ليصل إلى 17287 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بحوالي 0.4% إلى 895 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنحو 0.15% إلى 2276 نقطة.

يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على ارتفاع جماعي في مؤشراتها باستثناء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذي فشل في الحفاظ على مكاسبه، واختتم التعاملات على هبوط طفيف.

