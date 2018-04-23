البورصة تستهل تعاملات الإثنين بارتفاع جماعي

مصطفى طلعت:ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بدعم شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.58% ليصل إلى 18001 نقطة، كما ارتفع مؤشر "Egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.09% ليسجل 866 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر

مصطفى طلعت:

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بدعم شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.58% ليصل إلى 18001 نقطة، كما ارتفع مؤشر “Egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.09% ليسجل 866 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “Egx100” الاوسع نطاقا بنحو 0.21 % غلى 2278 نقطة.

يذكر أن البورصة اختتمت تعاملات أمس على صعود أغلب مؤشراتها، اذ ارتفع المؤشر الثلاثيني 0.89% عند مستوى 179.8نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65% ليصل إلى 872 نقطة.

