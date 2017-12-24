البورصة تستهل تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف

مصطفى طلعت:استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع طفيف، بضغوط بيعية محدودة للمستثمرين المصريين والأجانب.وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، هبط المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.01% إلى 14667 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" 0.43% إلى 821

مصطفى طلعت:



استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع طفيف، بضغوط بيعية محدودة للمستثمرين المصريين والأجانب.



وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، هبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.01% إلى 14667 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” 0.43% إلى 821 نقطة، وإمتد التراجع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 0.29% إلى 1938 نقطة.



خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية الأسبوع الماضي نحو 6 مليارات جنيه، تزامنا تراجع المؤشر الرئيسي منفردا، وسط تراجع التداولات بنحو مليار جنيه، لتسجل 7.6 مليار جنيه.