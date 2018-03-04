البورصة تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعى

مصطفى طلعت:استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، على ارتفاع جماعي طفيف في المؤشرات.وصعد المؤشر الرئيسي "Egx30" بنحو 0.8 % ليصل إلى 15455 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنحو 0.2 % إلى 860 نقطة، و المؤشر الأوسع نطاقا "egx100

مصطفى طلعت:

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، على ارتفاع جماعي طفيف في المؤشرات.

وصعد المؤشر الرئيسي “Egx30” بنحو 0.8 % ليصل إلى 15455 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.2 % إلى 860 نقطة، و المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنحو0.06% إلى 2015 نقطة.

وأنهت مؤشرات السوق تعاملاتها، الأسبوع الماضي، على ارتفاع بدعم مشتريات المستثمرين العرب، وسط أرباح رأسمالية 9 مليارات جنيه. وأنهى المؤشر الرئيسي عند 15443 نقطة، بمكاسب أسبوعية قرب الـ1%، كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا أسبوعيًّا بنحو 0.6% مغلقًا عند 862 نقطة.