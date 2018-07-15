البورصة تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف

مصطفى طلعتاستهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الأحد -أولى جلسات الأسبوع- على ارتفاع جماعي طفيف، وسط دعم شرائي للمستثمرين المصريين.وارتفع مؤشر "egx30" الرئيسي 0.20% ليصل إلى 15911 نقطة، وكذا "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.07% ليسجل مستوى 775 نقطة، و"egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة

مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الأحد -أولى جلسات الأسبوع- على ارتفاع جماعي طفيف، وسط دعم شرائي للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي 0.20% ليصل إلى 15911 نقطة، وكذا “egx70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.07% ليسجل مستوى 775 نقطة، و”egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19% 1993 نقطة.

يذكر أن رأسمال السوقي للبورصة قد خسر 8.5 مليار جنيه من قيمته، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وأغلق عند 889.975 مليار جنيه منخفضًا بنسبة 1% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، والبالغ 898.512 مليار جنيه.