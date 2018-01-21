البورصة تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعى

مصطفى طلعت:استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي محدود، وسط مشتريات للمستثمرين الأجانب.وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، صعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنحو 0.10%، مسجلاً 15426 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنحو

مصطفى طلعت:

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي محدود، وسط مشتريات للمستثمرين الأجانب.

وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.10%، مسجلاً 15426 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.01% إلى 854 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسط نطاقاً “egx10” بحوالي 0.01% إلى 2037 نقطة.

يذكر أن البورصة سجلت صعودا جماعيا، الأسبوع المنقضي، و ارتفع المؤشر الرئيسي 1.11% إلى 15411 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.48% ليسجل 855 نقطة.