البورصة تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع محدود

مصطفى طلعت:ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الاحد، أولى جلسات الاسبوع، مدفوعة بدعم شرائي للمستثمرين المصريين والعرب.وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.18% ليصل إلى 17647 نقطة، كما ارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنحو 0

مصطفى طلعت:



ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الاحد، أولى جلسات الاسبوع، مدفوعة بدعم شرائي للمستثمرين المصريين والعرب.



وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.18% ليصل إلى 17647 نقطة، كما ارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.17% ليسجل 869 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 0.03% ليسجل 2263 نقطة.





يذكر أن مؤشرات البورصة قد شهدت ارتفاعات جماعية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب ونشاط قطاع الخدمات مالية باستثاء البنوك.