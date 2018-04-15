مصطفى طلعت:
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الاحد، أولى جلسات الاسبوع، مدفوعة بدعم شرائي للمستثمرين المصريين والعرب.
وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.18% ليصل إلى 17647 نقطة، كما ارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.17% ليسجل 869 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 0.03% ليسجل 2263 نقطة.
يذكر أن مؤشرات البورصة قد شهدت ارتفاعات جماعية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب ونشاط قطاع الخدمات مالية باستثاء البنوك.
البورصة تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع محدود
مصطفى طلعت:ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الاحد، أولى جلسات الاسبوع، مدفوعة بدعم شرائي للمستثمرين المصريين والعرب.وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.18% ليصل إلى 17647 نقطة، كما ارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنحو 0
مصطفى طلعت: