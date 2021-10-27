بورصة وشركات

البورصة تستهل تعاملاتها على تباين وسط أرباح للثلاثيني واستمرار الضغوط على السبعيني

اتجاه شرائي للمصريين وبيعي للعرب والأجانب
منى عبدالباري 11:32 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 11:32 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تباين، وكان المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 هو الرابح الوحيد.

اتجاه شرائي للمصريين وبيعي للعرب والأجانب

وسجل الممؤشر الثلاثيني ارتفاعا نسبته 0.45%، صاعدا إلى مستوى 11306 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأفراد السبعيني EGX70 بنسبة 2.26%، متراجعا إلى 2210 نقطة، وتراجع أيضا المؤشر المئوي الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.5%، إلى مستوى 3197 نقطة.

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جاء ذلك وسط اتجاه شرائي للمستثمرين المحليين بصافي 9.9 مليون جنيه، قابلته مبيعات أجنبية وعربية بصافي 9.4 مليون جنيه، و486.9 مليون جنيه على الترتيب.

وسجلت التداولات 257 مليون جنيه، على 121.6 مليون سهم، لـ 168 شركة مدرجة، صعد من بينها أسهم 8 شركات، وتراجع 71 سهما، وظل 89 سهما على ثبات.

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بقلم منى عبدالباري

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