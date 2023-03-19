البورصة تستهل أولى جلسات الأسبوع الجاري على هبوط

هبطت مؤشرات البورصة المصرية، جماعيا بداية تعاملات اليوم الأحد 19-3-2023، وسط توجه بيعي للمستثمرين المصريين والعرب.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.18% عند مستوى 14677 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.15% ، عند مستوى 2554 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.31% عند 3802 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 147 سهما، ارتفع منهم 10 اسهم، فيما تراجع 25 سهما، و استقر 139 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع بصافي قيمة 183 الف جنيه، و 609 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 793 الف جنيه.