البورصة تستهدف 17050 نقطة غدًا

أسماء السيدأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم – اﻷربعاء – على تباين.وفيما صعد المؤشر الرئيسي بنسبة طفيفة بلغت 0.04% ليسجل 16993 نقطة، والمؤشر متساوي اﻷوزان بنفس النسبة ليصل 2912 نقطة، تراجع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.14% عند 848 نقطة، ونظيره اﻷوسع نط

أسماء السيد

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم – اﻷربعاء – على تباين.

وفيما صعد المؤشر الرئيسي بنسبة طفيفة بلغت 0.04% ليسجل 16993 نقطة، والمؤشر متساوي اﻷوزان بنفس النسبة ليصل 2912 نقطة، تراجع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.14% عند 848 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا بـ 0.50% عند 2178 نقطة .

وبلغت قيم التداول على اﻷسهم مليار جنيه، ومن اجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغه 178 سهم، هيمن التراجع على أداء 74 سهم وصعد 62 آخرين بينما لم يتغير 42 سهم، وسجل رأس المال السوقي 954 مليار جنيه .

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بقيمة بلغت 22.5 و 4.3 مليون جنيه على التوالي، مقابل اتجاه اﻷجانب للشراء بصافي مشتريات سجلت 27 مليون جنيه، واستحوذ المصريين على 67.5% من اجمالي التعاملات مقابل 11% للعرب و 21.6 % للأجانب .

** العودة للتماسك



وقال إيهاب السعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أصول” لتداول اﻷوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تمكنت من التماسك مجددًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم بدعم من ضعف القوة البيعية، عقب التراجع الحاد التى انتابها بمنتصف الجلسة.

وتوقع السعيد أن تستكمل البورصات تماسكها بجلسة غدًا الخميس، مرجحًا تحركها بشكل عرضي مائل للصعود، بحيث يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 17050 نقطة واختراقها يؤهله لمستوى 17700 نقطة خلال أسبوع أو 10 ايام، على أن يتحرك نظيره السبعيني قرب 855 نقطة .

وعلى صعيد اﻷسهم رجح تحرك سهم “التجاري الدولي” عند 89.50 والتى تمثل مستوى مقاومة اختراقها يدفعه نحو 93 خلال اﻷسبوع المقبل، إضافة إلي تحرك “طلعت مصطفى” قرب 12.30 نقطة والتى تمثل مقاومة ضعيفه واختراقها يؤهله 12.80 نقطة، و”هيرمس” يتحرك بشكل عرضي بين 24.80-26 جنيه