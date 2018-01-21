البورصة تستهدف 16000 نقطة وتوقعات بانتعاش مشتريات الأجانب

❐ العقارات والبتروكيماويات يساهمان فى الصعود المتوقعمنى عبدالبارىيتوقع محللون، أن تواصل البورصة المصرية اتجاهها نحو الصعود هذا الأسبوع، لمستويات بين 15800 نقطة، و16000 نقطة، مدعومة بتحسن نظرة عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى للاقتصاد المحلى، وتوقعاتها بارتفاع معدلات النمو.قال المحللون، إن الأسب

❐ العقارات والبتروكيماويات يساهمان فى الصعود المتوقع

منى عبدالبارى

يتوقع محللون، أن تواصل البورصة المصرية اتجاهها نحو الصعود هذا الأسبوع، لمستويات بين 15800 نقطة، و16000 نقطة، مدعومة بتحسن نظرة عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى للاقتصاد المحلى، وتوقعاتها بارتفاع معدلات النمو.

قال المحللون، إن الأسبوع الحالى يشهد نشاطًا قويًا لقطاعات العقارات، والبتروكيماويات، والصناعة، وسط اتجاه شرائى قوى للأجانب بدعم من تقارير مؤسسات التصنيف الدولية.

كانت البورصة اختتمت أسبوعها المنقضى بأرباح رأسمالية تقترب من 15 مليار جنيه، بزيادة نسبتها %2 وسط ارتفاع جماعى للمؤشرات.

ارتفع المؤشر الرئيسى للسوق “EGX30 بنسبة %1.11، إلى مستوى 15411 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة %0.48 مغلقا عند مستوى 855 نقطة، ومؤشر«EGX100» الأوسع نطاقا بواقع %1.03 مغلقا عند 2037 نقطة.

أنهى رأس المال السوقى أسبوعه على ارتفاع %2، ليصل إلى 862 مليار جنيه، مقارنة 847 مليار جنيه الأسبوع السابق، كما ارتفعت قيم التداول 2 مليار جنيه الأسبوع الحالى، بدعم من مشتريات الأجانب التى سجلت بمفردها 1.5 مليار جنيه.

بلغت أحجام التداولات 8.3 مليار جنيه هذا الأسبوع، بكمية 1.627 مليار ورقة مالية، عبر 154 ألف عملية، مقارنة 6.6 مليار جنيه، بكمية 1.143 مليار ورقة مالية، عبر 120 ألف عملية.

قال طارق أباظة، العضو المنتدب لشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن ترقية المؤسسات العالمية نظرتها المستقبلية للاقتصاد المحلى يعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى سوق المال، ما يٌتوقع معه اتجاههم للشراء هذا الأسبوع، ما يدفع السوق لمستويات تقترب من 16000 نقطة.

كان نصيب الأجانب من التعاملات الأسبوع الماضى %21.07 مع اتجاه للشراء بصافى 1.49 مليار جنيه، بينما اتجه العرب صوب %10.12 من التعاملات، مع اتجاه بيعى قيمته 50.70 مليون جنيه، وحقق المستثمرين المحليين %68.81 من المعاملات، بينما كان بعد استبعاد الصفقات.

يقود ارتفاعات السوق هذا الأسبوع قطاعات تأتى مساهماتها بالترتيب؛ العقارات، والبتروكيماويات، والقطاع الصناعى، والاستهلاكى، وفقا لأباظة.

يشار إلى أن العقارات جاء فى صدارة قطاعات البورصة الأسبوع الماضى، للمرة الثالثة على التوالى، منذ مطلع العام الحالى، بكمية 357.4 مليون ورقة مالية بقيمة تداولات 1.1 مليار جنيه.

قال تونى كمال مدير حسابات كبار العملاء بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن السوق تواصل الصعود الأسبوع الحالى بين مستويات 15800 و16000 نقطة، مع نشاط شرائى من المؤسسات الأجنبية بدعم من تقارير مؤسسات التصنيف العالمية.

كان نصيب المؤسسات من التعاملات الأسبوع الماضى %52 من إجمالى التعاملات، بينما كان نصيب الأفراد %48، واتجهت المؤسسات للشراء بصافى 201.37 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

توقع كمال أن تشهد السوق حركة تصحيحية بجلسة منتصف الأسبوع، تعاود السوق بعدها الارتفاع مجددا، بدعم قطاعات السياحة، والإعلام.

يرى كمال، أن المؤشر السبعينى يواصل الارتفاع هذا الأسبوع متجها لمستويات 900 نقطة، وسط انتعاشة للأسهم المدرجة وبشكل خاص المصرية للمنتجعات السياحية، الذى أغلق الخميس الماضى على ارتفاع %3.13، عند مستوى 1.65 جنيه، وسهم القلعة للاستشارات المالية والذى صعد الأسبوع الماضى %1 مغلقا عند مستوى 1.34 جنيه.

قال عادل عبدالفتاح، رئيس الشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع اتجاه السوق صوب مستويات 15800 نقطة، بدعم قوة شرائية من المستثمرين الأجانب والعرب، فى ضوء تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات الائتمان العالمية للاقتصاد المحلى، وإعلان الرئيس الحالى استعداده لخوض السباق الرئاسى مجددا.

رجح عبدالفتاح أن يقود ارتفاعات السوق هذا الأسبوع قطاعات العقارات، والبتروكيماويات، على ان تشهد السوق حركة تصحيحية منتصف الأسبوع، يعاود الصعود بعدها مجددا، كما توقع مواصلة المؤشر السبعينى الصعود نحو مستوى 880 نقطة، وسط انتعاشة لأسهمه.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى عدلت منتصف الأسبوع الماضى نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة، إلى إيجابية من مستقرة وأكدت التصنيف عند «B»، كما توقعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى تحقيق مصر معدلات نمو اقتصادى %5 عام 2019.