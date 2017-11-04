البورصة تستهدف 14600 نقطة الأسبوع الجاري

منى عبدالبارييتوقع محللون اختراق البورصة المصرية قممًا جديدة الأسبوع الحالي، بدعم من الصعود المحقق الأسبوع الماضي، وتحركات أسهم قطاع العقارات، وقد يصل المؤشر الرئيسي إلى 14600 نقطة الأسبوع الحالي، مرجحين في الوقت نفسه عمليات جني أرباح جزئية نهاية الأسبوع.واكتست مؤشرات البورصة المصرية باللون

منى عبدالباري

يتوقع محللون اختراق البورصة المصرية قممًا جديدة الأسبوع الحالي، بدعم من الصعود المحقق الأسبوع الماضي، وتحركات أسهم قطاع العقارات، وقد يصل المؤشر الرئيسي إلى 14600 نقطة الأسبوع الحالي، مرجحين في الوقت نفسه عمليات جني أرباح جزئية نهاية الأسبوع.

واكتست مؤشرات البورصة المصرية باللون الأخضر نهاية الأسبوع الماضي، محققة مكاسب جماعية، وسجل المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30 ” قمة تاريخية جديدة، بدعم مشتريات المستثمرين العرب.

واستحوذ المصريون على 75.25% من التعاملات، والأجانب 12.86% وسجلت تعاملاتهم اتجاها بيعيا بقيمة 15.22 مليون جنيه، والعرب على 11.89%، بصافي شراء 89.62 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وأنهى المؤشر الرئيسي تعاملات الأسبوع الماضي، عند 14319 نقطة بصعود 2.6%، و أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” تعاملاته على ارتفاع بنسبة 2% عند 790 نقطة، و ارتفع مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنسبة 2.12% إلى 1777 نقطة.

وانعكست الارتفاعات على رأس المال السوقي، وقيم التداولات، فقد ربح رأس المال نحو 11 مليار جنيه، مغلقا عند 781 مليارا، وارتفعت قيم التداولات بنحو 700 مليون، لتصل إلى 7.3 مليون جنيه.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أمان” لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستحقق قمة جديدة الأسبوع الحالي، يتحرك معها المؤشر الثلاثيني صوب 14550 نقطة، كما سيتجه المؤشر السبعيني صوب 810 نقاط.

ولفت إلى مواصلة قطاع العقارات دعمه لمؤشرات السوق الأسبوع الجاري بقيادة أسهم طلعت مصطفى، المتوقع وصوله لـ 10.60 جنيه، مقارنة بإغلاقه عند 9.72 جنيه نهاية الأسبوع الماضي، وسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير، المرجح وصوله لـ 11.70 جنيه، مقابل إغلاق 10.91 جنيه الأسبوع الماضي، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” صوب 21 جنيها، مقارنة بإغلاق 19.86 جنيه الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن هناك أسهمًا أخرى بخلاف القطاع العقاري ستساهم في تحركات السوق الإيجابية بجلسات الأسبوع الحالي، من بينها “جلوبال تيليكوم” مرجحا صعوده صوب 7.30 جنيه مقارنة بـ 6.93 نهاية الأسبوع الماضي، وسهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، متوقعا صعوده إلى 0.88 جنيه، مقارنة بـ 0.83 جنيه بإغلاقات الخميس الماضي.

ومن جانبه، توقع محمد لطفي، رئيس قطاع السمسرة بشركة “أسطول” لتداول الأوراق المالية، صعود المؤشر الثلاثيني لـ 14600 نقطة، وسط ارتفاعات لعدد من الأسهم وبشكل خاص بالقطاع العقاري، من بينها سهم مصر الجديدة، ومدينة نصر، وسوديك.

ورجح مواجهة السوق موجة جني أرباح جزئية، مع حلول نهاية الأسبوع، وسط مواصلة عدد من الأسهم التي شهدت ارتفاعات جيدة خلال الفترة الماضية اتجاهها الصعودي، ومن بينها مصر للألمونيوم، غاز مصر، و الأهلي للتنمية والاستثمار.

وتوقع كل من “الأعصر” و”لطفي” مواصلة السوق التحركات الإيجابية حتى نهاية العام، مرجحين وصولها لمستويات بين 14700 و 15000 نقطة.