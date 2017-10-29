البورصة تستهدف 14150 نقطة

❏ جلسة منتصف الأسبوع تحدد مصير نوفمبرالمال ـ خاصيتوقع خبراء ومحللون أن تودع البورصة المصرية تعاملات أكتوبر بمستويات فوق 14000 نقطة، مدعومة بأداء قطاعات الأسمنت، والبتروكيماويات، والعقارات.ورجحوا تحرك المؤشر الرئيسى EGX30 الأسبوع الحالى، فى اتجاه صعودى نحو 14150 نقطة، بينما سيواصل المؤشر السبعي

❏ جلسة منتصف الأسبوع تحدد مصير نوفمبر

المال ـ خاص

يتوقع خبراء ومحللون أن تودع البورصة المصرية تعاملات أكتوبر بمستويات فوق 14000 نقطة، مدعومة بأداء قطاعات الأسمنت، والبتروكيماويات، والعقارات.

ورجحوا تحرك المؤشر الرئيسى EGX30 الأسبوع الحالى، فى اتجاه صعودى نحو 14150 نقطة، بينما سيواصل المؤشر السبعينى تأرجحه صعودا وهبوطا.

وأغلقت السوق أسبوعها الماضى على تباين، بارتفاع مؤشرها الرئيسى %1.76، مغلقا عند 13955 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة %1.16 ليغلق عند مستوى 774 نقطة، كما تراجع EGX100 الأوسع نطاقا، بنسبة %0.27 مغلقا عند 1740 نقطة.

شهدت التداولات تراجعا بقيمة مليارى جنيه، مسجلة مستوى 6.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.6 مليار جنيه الأسبوع الماضى، فيما سجلت بورصة النيل تداولات قيمتها 10.8 مليون جنيه.

وظل رأس المال السوقى عند مستوى 770 مليار جنيه، فى حين سجلت قيم التداول على السندات 170 مليون جنيه، بكمية 146 ألف سند تقريبا.

من جانبه قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى سيتحرك بين مستويات 13800 و 14150 نقطة الأسبوع الجارى، بينما سيتحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بين 760 و 785 نقطة.

وأكد أن إغلاقات جلسة منتصف الأسبوع، الثلاثاء المقبل، ستحدد اتجاه السوق، وما إذا سيكون صاعدا أم هابطا خلال شهر نوفمبر، مؤكدا أنه حال إغلاق الجلسة عند مستويات بين 13900 و 14000 نقطة، فقد يرتفع السوق إلى مستويات نحو 14500 خلال نوفمبر.

ولفت إلى أن قطاعات الأسمنت بقيادة أسمنت طره، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بقيادة سهم المجموعة المالية هيرميس، المتوقع صعوده صوب مستوى 25 جنيها، الأسبوع الجارى، مقارنة بمستوى 22.99، إغلاق الخميس الماضى سيدعم أداء المؤشر الثلاثينى الأسبوع الحالى.

وتوقع أن تدعم تحركات أسهم بالم هيلز للتعمير عند 4.15 جنيه، مقارنة بإغلاق 3.96 جنيه الخميس الماضى، وسهم جلوبال تيليكوم نحو 6.80 جنيه، مقارنة بإغلاق 6.6 جنيه، وسهم أسمنت القلعة نحو مستوى 1.52 جنيه، مقارنة بـ 1.39 جنيه الخميس، تحركات المؤشر الرئيسى أيضا هذا الأسبوع.

من جانبه قال طارق أباظة، العضو المنتدب لشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن السوق سيشهد تحركات إيجابية خلال الأسبوع الجارى، تمكن EGX30 من الصعود صوب مستويات تتجاوز 14000 نقطة، لافتا إلى أن تحركات القطاعات هى الداعمة للسوق خلال هذه الفترة.

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير، بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهد تحركات جيدة فى الفترة الأخيرة، دفعته نحو الوصول لقمم تاريخية، مرجحا مواصلة هذا الاتجاه الفترة المقبلة بدعم من قطاع الأسمنت، عقب إعلان السعودية عن مشروع نيوم، والعقارات بقيادة أسهم السادس من أكتوبر، وبالم هيلز، وإعمار، والبتروكيماويات، بدعم من ارتفاع أسعار البترول لمستويات قرب 60 دولارا، أمس الجمعة.

كانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت عن مشروع نيوم الواقع شمال غربى المملكة، ويشتمل على أراضى داخل الحدود المصرية والأردنية، وسيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26.500 كم2.

ورجح عبدالقادر أن يتحرك المؤشر الرئيسى للسوق الأسبوع الحالى بين مستويات 14150 و13800 نقطة، على أن يستهل الجلسات الأولى على صعود، قبل أن يعاود التراجع بضغط من عمليات جنى أرباح متوقعة .

ولفت إلى أن مشتريات العرب والأجانب والمؤسسات التى سجلت منذ بداية العام نحو 10.7 مليار جنيه، دعمت أداء السوق بقوة خلال الفترة الماضية.

وخلال الأسبوع الماضى، كان نصيب المؤسسات من التعاملات %26.76، بصافى شراء 198.36 مليون جنيه، بينما كان باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة %73.24، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذ المصريين على النسبة الأكبر من تداولات السوق بنسبة %78.27 ، فيما استحوذ الأجانب على %11.73 بصافى شراء 51.81 مليون جنيه، وكان نصيب العرب من التعاملات %10 بصافى شراء 81.40 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت مشتريات الأجانب منذ بداية العام الحالى صافى شراء 8.2 مليار جنيه، بينما سجلت مشتريات العرب 514.47 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.