البورصة تستهدف قممًا تاريخية جديدة الأسبوع الحالى

المال ـ خاصيتوقع محللون، أن تواصل البورصة المصرية اختراق القمم التاريخية هذا الأسبوع، ليتجه مؤشرها الرئيسى EGX30 صوب 16800 نقطة، مدعوما بمكاسب الأسبوع الماضى، والأداء الإيجابى المتوقع للأسهم القيادية مع استهدافها مستويات جديدة.نجحت البورصة الأسبوع الماضى، فى تحقيق مكاسب 1029 نقطة، وسط مكاسب قيمت

المال ـ خاص

يتوقع محللون، أن تواصل البورصة المصرية اختراق القمم التاريخية هذا الأسبوع، ليتجه مؤشرها الرئيسى EGX30 صوب 16800 نقطة، مدعوما بمكاسب الأسبوع الماضى، والأداء الإيجابى المتوقع للأسهم القيادية مع استهدافها مستويات جديدة.

نجحت البورصة الأسبوع الماضى، فى تحقيق مكاسب 1029 نقطة، وسط مكاسب قيمتها 83.6 مليار جنيه لرأس المال السوقى، ليغلق عند 975.9 مليار جنيه، مقارنة 892.3 مليار جنيه الأسبوع السابق.

أغلق مؤشر البورصة الثلاثينى بارتفاع %7، عند مستويات 16472 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 %4 ليغلق عند مستوى 895 نقطة، صعد أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بواقع %6.5 مغلقا عند مستويات 2243 نقطة.

جاء صعود الأسبوع الماضى مدعوما بمشتريات الأجانب بواقع 940.13 مليون جنيه، والمؤسسات البالغة 684.55 مليون جنيه، وارتفاعات الأسهم القيادية.

قال عادل عبدالفتاح، رئيس الشركة المصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية، إن السوق ما زال يواصل تحركاته الإيجابية، ويواصل الصعود الاسبوع الحالى، وسط حركة تصحيحية جزئية، يتحرك معها المؤشر الرئيسى بين مستويات 16200 و16800 نقطة.

ولفت إلى أن مواصلة الأجانب والعرب اتجاههم الشرائى هذا الأسبوع يكون أحد العوامل الداعمة للصعود، مع استمرار تحسن مستويات السيولة والتداولات.

سجلت تداولات الأسبوع الماضى 9 مليارات جنيه، عبر 161 ألف عملية منفذة على أسهم 1.3 مليار ورقة مالية، فيما بلغت تداولات بورصة النيل 7.2 مليون جنيه.

من بين الأسهم الداعمة لارتفاعات المؤشر الثلاثينى هذا الأسبوع أيضا سهم أوراسكوم كونستراكشون، والسويدى للكابلات بدعم من توقعات الفوز بعقد مشروع الحمراوين.

وتوقع عبدالفتاح اتجاه المؤشر السبعينى صوب مستويات 915 نقطة هذا الأسبوع بدعم تحركات سهم غاز مصر، وأسهم قطاعى المطاحن، والبتروكيماويات.

من جانبه قال رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، سامح غريب، إن البورصة تستعد لاختراق مستويات 16800 نقطة هذا الأسبوع، وسط ترجيحات حركة تصحيحية تقترب بها من مستوى 16200 نقطة.

لفت غريب إلى أن الارتفاعات يدعمها صعود الاسبوع المنقضى، واستمرار الأسهم القيادية إحراز مستهدفات جديدة، وتوقع صعود سهم التجارى الدولى إلى 88.5 جنيه، وطلعت مصطفى 77.75 جنيه، وهيرميس 24.70 جنيه، والشرقية إيسترن كومبانى 675 جنيهًا، بدعم قوى شرائية جديدة من المستثمرين الأجانب.

سجل سهم البنك التجارى الدولى الأسبوع الماضى، صعودًا نسبته %8 من مستويات 78.7 إلى 85 جنيهًا، كما سجل سهم الشرقية -إيسترن كومبانى صعودًا بواقع %16، من 550 إلى 640 جنيهًا، كما ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة %8.4، من مستوى 10.1 إلى 10.95 جنيه، وسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة %6 من 22.66 جنيه، إلى 23.94 جنيه.

وتوقع غريب وصول مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 صوب مستويات 900 ثم 930 نقطة، مع التحركات الإيجابية لأسهمه، لا سيما سهم غاز مصر، المتوقع استهدافه بين 235 إلى 240 جنيهًا هذا الأسبوع، مقارنة 213 جنيهًا بإغلاقات الخميس الماضى.