البورصة تستهدف قمة جديدة بمنطقة 19200 نقطة

توقع خبراء سوق المال، اتجاه المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 لاستهداف قمة جديدة بمستوى 19200 نقطة، وذلك بدعم من نشاط بعض الأسهم القيادية منها «حديد عز»، و«السويدى إليكتريك».

فى حين تباينت الآراء بشأن تحركات المؤشر السبعيني، إذ رأى البعض أنه سيتجه لاختبار مستوى المقاومة 3900 نقطة، عقب اختراقه منطقة 3770 وثباته أعلى 3800 نقطة.

بينما يعتقد آخرون أنه لا توجد دلالة واضحة على تخطيه منطقة المقاومة الرئيسية له عند 3850 – 3860 نقطة، والتى فى حالة تمكنه من اختراقها سيتجه لاختبار 4000 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس –الإثنين– على صعود جماعي، إذ ارتفع EGX30 بنسبة %0.99 ليغلق عند مستوى 18910.99 نقطة، وبنحو %0.49.

واستقر EGX70 بمنطقة 3830.9 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة %0.67 إلى 5603.89 نقطة.

ودعم هذا الصعود الجماعى الاتجاه الشرائى لكل من المستثمرين المصريين والعرب، بصافى قيم تداولات بلغت نحو 3.4 مليون و246.6 ألف جنيه على الترتيب، فى حين فضل كل من الأجانب البيع بحوالى 3.6 مليون.

وسجل إجمالى قيم التداولات نحو 2.1 مليار جنيه، وبلغ رأس المال السوقى حوالى 1.28 تريليون، وجرى التعامل على أسهم 204 شركات مقيدة، ارتفع منها 72، بينما انخفضت 64، واستقرت 68 عند مستويات الأحد.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، إن بداية جلسة أمس شهدت تأكيدًا لخبر استحواذ «جلوبال للاستثمار» الإماراتية على %30 من أسهم «الشرقية للدخان»، وهو ما أدى لحدوث قفزة فى سعر سهمها إلى 24.75 جنيه، ليعود بعدها لمستوياته الطبيعية.

وأضاف «غريب» أن جلسة أمس –الإثنين- لم تشهد تحقيق مستويات جديدة رغم إغلاقها بالمنطقة الخضراء، وذلك بدعم الأداء الإيجابى لأسهم حديد عز والسويدى إليكتريك، والشرقية للدخان فى النصف الأول من الجلسة، ومصر الجديدة فى الجزء الأخير منها.

وقال «غريب» إن المؤشر السبعينى خلال آخر جلستين له يواجه منطقة مقاومة عند 3850 – 3860 نقطة، بجانب موجة من عمليات جنى الأرباح فى بعض أسهمه.

وأوضح أن اتجاه المؤشر الرئيسى خلال الفترة المقبلة يتوقف على أدائه خلال جلسة اليوم –الثلاثاء- إذ إنه فى حالة تخطى 18950 نقطة، فإنه سيتجه لاستهداف مقاومة 19200 – 19300 نقطة، وهذا هو الاحتمال الأقرب، بدعم أداء سهمى حديد عز والسويدى إليكتريك.

وأضاف أنه فى حالة اتجاهه للهبوط وكسر مستوى الدعم 18700 نقطة، فإنه سيتجه لجنى الأرباح بصورة حادة بعض الشيء، ليكون الدعم الرئيسى فى هذه الحالة عند منطقة 18400 نقطة.

وتوقع «غريب»، أن يستمر المؤشر السبعينى فى التجربة على المقاومة الرئيسية 3850 – 3860 نقطة خلال جلسة اليوم والفترة القادمة، وفى حالة نجاحه فى اختراقها سيتجه للتجربة على مستوى 4000 نقطة.

وفى السياق ذاته، قال سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، إن المؤشر الرئيسى اليوم اقترب من مستوى 18900 نقطة، كما شهدت الجلسة حالة من الصعود القوى المدفوع بالنشاط الملحوظ لبعض الأسهم القيادية مثل حديد عز، والسويدى إليكتريك، والتجارى الدولي.

وأكمل أن المؤشر السبعينى تمكن من تخطى المقاومة الهامة 3770 نقطة، مرجحًا أن ثباته أعلى منطقة 3800 نقطة سيدفعه لاختبار مستوى 3900 نقطة. ورجح «الفقى» أنه فى حال ثبات EGX30 أعلى مستوى الدعم الرئيسى له عند 18800 نقطة، إلى جانب الأداء الإيجابى لجلسة أمس، والذى يوحى بوجود سيولة بالسوق، سيتجه لاختبار منطقة المقاومة 19000 – 19200 نقطة