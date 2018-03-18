البورصة تستهدف قمة تاريخية جديدة قرب 17400 نقطة

منى عبدالبارىتوقع خبراء أن تخترق البورصة المصرية قمة تاريخية جديدة هذا الأسبوع، بدعم مواصلة الأسهم القيادية الارتفاع، والاتجاه الشرائى للأجانب والمؤسسات.كانت المؤشرات قد سجلت الأسبوع الماضى، ارتفاعات تراوحت بين 1 و%4، بدعم أداء قوى للأسهم القيادية ومشتريات المستثمرين الأجانب.وارتفع المؤشر الرئ

منى عبدالبارى

توقع خبراء أن تخترق البورصة المصرية قمة تاريخية جديدة هذا الأسبوع، بدعم مواصلة الأسهم القيادية الارتفاع، والاتجاه الشرائى للأجانب والمؤسسات.

كانت المؤشرات قد سجلت الأسبوع الماضى، ارتفاعات تراوحت بين 1 و%4، بدعم أداء قوى للأسهم القيادية ومشتريات المستثمرين الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة %3.2، مغلقا عند مستويات 16999 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.6، إلى مستويات 900 نقطة، كما ربح مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %1.27، إلى مستوى 2272 نقطة.

سجل رأس المال السوقى مكاسب 14 مليار جنيه، منهياً تعاملات الأسبوع الماضى عند مستويات 972 مليار جنيه، مقارنة مع 958 مليار جنيه، الأسبوع السابق.

وارتفعت تداولات الأسبوع بأكثر من 4 مليارات جنيه، إلى 13.4 مليار جنيه، مقابل 9 مليارات جنيه الأسبوع السابق. واستحوذ المصريين على %54.01 من التعاملات، وكان نصيب الأجانب %33.71، متجهين للشراء بصافى 879.96 مليون جنيه، فيما كان نصيب العرب %12.28، بصافى مبيعات 231.28 مليون جنيه.

يرى المحللون أن قطاعات العقارات، والبنوك، والبتروكيماويات، ستساهم فى ارتفاعات البورصة هذا الأسبوع، وتوقعوا مواصلة سهم البنك التجارى الدولى، والسويدى إليكتريك الارتفاع.

وقال عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن السوق سيسجل هذا الأسبوع قمة قياسية جديدة تتراوح بين 17300 و17400 نقطة، للمؤشر الثلاثينى، وسط ترجيحات بحدوث حركة تصحيحية جزئية.

ويرى أن المؤسسات، وكذلك المستثمرين الأجانب سيواصلون مشترياتهم الانتقائية بقطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية، والعقارات، والبتروكيماويات، وكذلك سهم السويدى إليكتريك، الذى شهد قفزة خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

كانت المؤسسات قد استحوذت على %56.04 من تعاملات الأسبوع المنقضى، بصافى شراء 316.33 مليون جنيه، فيما كان نصيب الأفراد %43.96.

وسجل المستثمرين الأجانب مشتريات منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع المنقضى 7.6 مليارات جنيه، ما يتجاوز مشترياتهم خلال العام الماضى بالكامل، البالغة 7.4 مليارات جنيه.

وخلال الشهرين الماضيين سجلت مشتريات الأجانب 5.8 مليار جنيه، وكانت حصيلة أول أسبوعين من مارس 1.8 مليار جنيه.

وارتفع سهم السويدى إليكتريك بدعم النتائج المالية للشركة، وإعلانها التعاقد على تنفيذ مشروعات ضخمة بنحو %21 إلى 208.6 جنيه، مقارنة مع 171.6 جنيه.

وأوصى خليفة باقتناص فرص الشراء، حال حدوث حركة تصحيحية بالسوق، وهو ما وصفه بالأمر الصحى فى ظل الارتفاعات التى يشهدها السوق خلال الفترة الراهنة.

وأكد أن النظرة للسوق إيجابية على المدى الطويل، فى ضوء مؤشرات الاقتصاد الكلى، التى ظهرت بوضوح فى حجم احتياطى النقد الأجنبى الذى ارتفع بواقع 4 مليارات دولار، إلى 315 مليار دولار فبراير الماضى، ومعدلات نمو الناتج المحلى الذى سجل %5.3 خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، نظير 3.8% فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى سيحقق قمة تاريخية جديدة هذا الأسبوع عند مستوى 17350 نقطة، مدعوما بصعود سهم البنك التجارى الدولى لمستويات 95 جنيها، بنسبة صعود %12، مقارنة بإغلاق عند نحو 85 جنيه الخميس الماضى.

وأضاف أن المؤشر الرئيسى قد يسجل 17050 نقطة فى تداولات جلسة الأحد، بداية الأسبوع.

وتوقع صعود سهم المجموعة المالية هيرميس إلى 27 جنيه، مقارنة مع 25.3 جنيه، بنهاية الخميس الماضى.

كما رجح ارتفاع سهم أوراسكوم كونستراكشون إلى 178 جنيه، مقارنة مع 163 جنيه الخميس، وسهم القلعة إلى 1.95 مقارنة مع 1.7، والعربية لحليج الأقطان إلى 6.25 جنيه، مقارنة مع 6.25 جنيه، وسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة إلى 12 جنيها، مقابل 11.49 جنيه الخميس.

على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، قال الأعصر إنه سيتحرك صوب 920 نقطة، بدعم عدد من الأسهم المدرجة عليه، ومن بينها القابضة المصرية الكويتية المتجه صوب 1.12 دولار هذا الأسبوع، مقابل 1 دولار الأسبوع المنقضى.

وكذا أسهم سيدى كرير للبتروكيماويات «سيدبك»، صوب 32.5 جنيه مقابل 30 جنيها الخميس، وسهم النصر للملابس والمنسوجات «كابو» نحو 2.6 جنيه، مقارنة مع 2.3 جنيه.