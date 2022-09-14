البورصة تستهدف تفعيل صناديق مؤشرات الدخل الثابت خلال الفترة المقبلة

تسعى البورصة المصرية لوضع ملف تفعيل صناديق المؤشرات الخاصة بأدوات الدخل الثابت ضمن الأهداف الرئيسية خلال الفترة المقبلة.

قال رامي الدكانى، رئيس البورصة، لـ«المال»، إن إدارة البورصة تستهدف تسهيل تعامل الأفراد على صناديق الاستثمار العاملة فى مجال أدوات الدخل الثابت.

وأضاف – أنه منذ تعيين مجلس إدارة البورصة تم التواصل بالفعل مع كل الأطراف الفاعلة فى سوق المال لإيجاد رؤية مشتركة لتعظيم الاستثمارات.

وأشار «الدكانى» إلي أن البورصة، تحاول استعادة ثقة المستثمر الأجنبي ونظيره المحلي، من خلال العمل على 3 جوانب، متمثلة فى تنمية جانبى العرض، والطلب، وأيضًا استحداث أدوات جديدة .

من جهتها، قالت هبة الصيرفى، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، إنه جار عقد اجتماعات مع مديري الأصول وشركات السمسرة لبحث أفضل السبل لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق الأسهم المصرية، فضلًا عن رؤوس الأموال الأجنبية.

وتابعت أن البورصة تعكف حاليًا على وضع التصور التنفيذى لإنشاء منصة تسويق شهادات الكربون، استعدادًا لإعلان تفاصيلها خلال مؤتمر المناخ cop 27 بشهر نوفمبر المقبل.

وأضافت الصيرفى أن التحول الرقمي يعتبر من الملفات الرئيسية التى يجرى العمل عليها حاليًا، مع وضع آليات تضمن تسهيل الإجراءات للشركات والمستثمرين.